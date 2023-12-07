İşte vücudu ter temiz yapan mucize 8 besin

Vücudu temizleyen ve sağlığı koruyan bazı besinlerin bulunduğu biliniyor. Bunlar vücuttaki zararlı maddeleri atar, bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve hastalıklara karşı korur. Bu besinleri her gün uygun miktarda tüketerek sağlığı iyileştirebilir.

Bu besinler arasında şunların bulduğu bildirildi:

Sarımsak, soğan, beyaz lahana, pancar, elma, avokado, kızılcık ve kereviz…

Bu besinlerin faydaları şu şekilde:

Beyaz lahana

Bağırsak florasını iyileştirir, bağışıklığı artırır, iltihabı azaltır, kan şekerini düşürür, kansere karşı korur.

Sarımsak

Kan damarlarını ve kalbi korur, kolesterolü düşürür, enfeksiyonlara karşı savaşır, sindirimi ve metabolizmayı iyileştirir, kansere karşı korur.

Pancar

Kan basıncını düşürür, kanı temizler, karaciğeri korur, enerji verir, cilt sağlığını iyileştirir.

Soğan

Bakteri ve mantarları öldürür, ağır metalleri vücuttan atar, sindirimi ve bağırsak hareketlerini düzenler.

Avokado

Kanserojenleri bloke eder, kolesterolü normalleştirir, kalp sağlığını korur, cilt ve saç sağlığını iyileştirir, göz sağlığını korur.

Elma

Toksinleri vücuttan atar, kolesterolü düşürür, kalp ve damar sağlığını korur, sindirimi ve bağırsak sağlığını iyileştirir.

Kereviz

Kanı temizler, idrar söktürür, kan basıncını düşürür, iltihabı azaltır, sindirimi kolaylaştırır, kilo vermeye yardımcı olur

Bu besinleri düzenli olarak tüketerek vücudunuzu temizleyebilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Kızılcık

Güçlü bir antibiyotik ve antiviral ajandır, idrar yolu enfeksiyonlarını önler, böbrekleri temizler, diş sağlığını korur, antioksidan kaynağıdır.