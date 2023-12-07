O kanserde umut veren gelişme ne

Görülme sıklığı giderek artan böbrek kanseri, özellikle ileri yaş grubunu tehdit ediyor. Bu tehlikeye karşın son dönemde tedavide umut verici gelişmeler yaşanıyor. İşte o gelişmeyle ilgili ayrıntılar…

KAYNAK: AA
O kanserde umut veren gelişme ne

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. İrfan Çiçin ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağlayan Geredeli, tedavi seçeneklerinin arttığını vurguladı.

Böbrek kanseri yetişkin tümörlerinin %2-3'ünü oluşturuyor. Erkeklerde, kadınlara oranla böbrek kanseri daha sık görülürken, bu oran 3/2 olarak saptanmış durumda. Hastalığın görülme sıklığı ne yazık ki yaşla birlikte artıyor. Ancak tüm bu tehlikelere karşı son dönemde böbrek kanseri tedavisine dair umut verici gelişmeler yaşanıyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İrfan Çiçin, “En sık rastlanan böbrek kanseri, olguların yaklaşık %80-85’ini oluşturan berrak hücreli renal karsinomdur (clear cell, renal cell carcinoma ya da ccRCC). Geriye kalan yüzdeyi ise ‘papiller, kromofob’ diye adlandırılan kanser türleri oluşturur.” diye konuştu.

Çiçin, bu kanserlerin idrar kanalı ya da mesane kanserleri gibi davrandığını ve tedavi edilebildiğini açıkladı.

BÖBREK KANSERİ GÖRÜLME SIKLIĞINDA SON DURUM

Böbrek kanserinin görülme oranlarına dair verileri de paylaşan Prof. Çiçin, “Böbrek kanseri yetişkin tümörlerinin %2-3'ünü oluşturmaktadır. Erkeklerde, kadınlara oranla böbrek kanseri daha sık görülmekte olup, bu oran 3/2 olarak saptanmıştır. Bunların yanında hastalığın görülme riskinin yaşla birlikte arttığını da söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağlayan Geredeli, ise hastalarda zamanla görülebilen belirtileri açıkladı:

Yorgunluk

Ateş

İzah edilemeyen kansızlık (anemi)

Kanda sedimentasyon ve/veya CRP yükselmesi

İdrarınızda pembe, kırmızı veya kola renginde görünebilen kan

Sırtınızda veya yanınızda geçmeyen ağrı

İştah kaybı

Açıklanamayan kilo kaybı

EN BAŞARILI TEDAVİ YÖNTEMİ HANGİSİ

Geredeli, erken evre böbrek kanserinde cerrahi sonrası çok sayıda tedavi seçeneği olduğunu söyledi ve ekledi:

“Kemoterapi ve radyoterapiye duyarlı olmayan bu kanserlerde, cerrahi sonrası akılcı ilaç olarak bilinen hedefe yönelik tedaviler ya da immünoterapilerin cerrahiye eklenmesi tedavinin başarı oranlarını artırmakta. İleri evre hastalarda yani metastaz yapmış hastalarda ana tedavi hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapiler ile yapılmaktadır."

AA

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