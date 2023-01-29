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Cenk Tosun'la hakem Uğurlu'nun konuşması ortaya çıktı: Sen Premier Lig'de...

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un Alanyaspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile konuşması ortaya çıktı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 14:39
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İşte Yaşar Kemal Uğurlu ile Cenk'in diyaloğu

Cenk Tosun'la hakem Uğurlu'nun konuşması ortaya çıktı: Sen Premier Lig'de...
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Alanyaspor maçında Gedson Fernandes'in girdiği bir ikili mücadele sonrası Uğurlu'ya faul itirazında bulundu.
Cenk takım arkadaşına yapılan harekete "Hocam, bu nasıl faul olmaz" sözleriyle tepki gösterdi.
Hürriyet'in haberine göre hakem Uğurlu ise gülerek, "Sen Premier Lig'de oynadın. Kaç tane böyle pozisyonda düdük sesi duydun" diyerek Cenk'e karşılık verdi.
"ELEŞTİRİ DEĞİL HOCAM..."
Beşiktaş'tan 22.5 milyon Euro gibi rekor bir bonservisle Everton'a giden golcü futbolcu kiralık oynadığı Crystal Palace da dahil olmak üzere Premier Lig'de 55 maçta görev alırken Uğurlu'nun yanıtı karşısında kısa bir süre şaşkınlık yaşasa da şu cevabı verdi: "Hocam sadece be değil herkes faul düşüncesinde. Siz belki görmeyebilirsiniz ama yardımcılar.... Ben sesli düşündüm, eleştiri değil hocam" dedi. 

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Gurbetçi
29.01.2023 14:58
Türkiye’deki hakamlerde iş yok ya iyi eğitilmiyorlar yada… orasını yazmayayım.  
 
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