Cenk Tosun'la hakem Uğurlu'nun konuşması ortaya çıktı: Sen Premier Lig'de...

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Alanyaspor maçında Gedson Fernandes'in girdiği bir ikili mücadele sonrası Uğurlu'ya faul itirazında bulundu.

Cenk takım arkadaşına yapılan harekete "Hocam, bu nasıl faul olmaz" sözleriyle tepki gösterdi.

Hürriyet'in haberine göre hakem Uğurlu ise gülerek, "Sen Premier Lig'de oynadın. Kaç tane böyle pozisyonda düdük sesi duydun" diyerek Cenk'e karşılık verdi.

"ELEŞTİRİ DEĞİL HOCAM..."

Beşiktaş'tan 22.5 milyon Euro gibi rekor bir bonservisle Everton'a giden golcü futbolcu kiralık oynadığı Crystal Palace da dahil olmak üzere Premier Lig'de 55 maçta görev alırken Uğurlu'nun yanıtı karşısında kısa bir süre şaşkınlık yaşasa da şu cevabı verdi: "Hocam sadece be değil herkes faul düşüncesinde. Siz belki görmeyebilirsiniz ama yardımcılar.... Ben sesli düşündüm, eleştiri değil hocam" dedi.

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