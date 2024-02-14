İşte zayıflatan besinler

Kilo vermek isteyenler için bitkilerin sunduğu faydaları biliyor musunuz? İşte size iştahınızı kontrol etmenize, yağ yakmanıza, ödem atmanıza ve toksinlerden arınmanıza yardımcı olacak 10 bitki…

MATE ÇAYI

Zayıflamak için bitki çayları içiyorsanız, mate çayını da denemelisiniz. Mate çayı, kilo vermeye yardımcı olan bitkiler ve çaylar arasında popüler bir seçenektir.

Metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakmanızı sağlar. Ayrıca tokluk hissi vererek daha az yemenize yardımcı olur. Etkili olması için düzenli olarak içmeniz gerektiğini unutmayın.

BİBERİYE

Zayıflama döneminde biberiye çayını bol bol içebilirsiniz. Biberiye aynı zamanda yemeklere lezzet katan bir baharattır. Biberiye çayı, ödem sökücü ve kilo verdirici etkisiyle bilinir. Kan dolaşımını ve sinir sistemini düzenlerken, kas ağrılarınıza da iyi gelir. Bir çay kaşığı biberiyeyi sıcak suda demleyin ve her gün için. Metabolizmanızın nasıl canlandığını göreceksiniz.

TARÇIN

Kilo vermek için doğal yöntemler arıyorsanız, tarçını sofranızdan eksik etmeyin. Tarçın, bağırsaklarınızı çalıştırarak sindiriminize yardımcı olur. Ayrıca demli çayınıza toz tarçın ekleyerek çayınıza güzel bir koku katabilirsiniz.

Tarçın, hem mis gibi kokusuyla hem de yağ yakıcı özelliğiyle zayıflamak isteyenlerin vazgeçilmez bitkilerinden biridir. Kan şekerinizi dengelerken, metabolizmanızı da hızlandırır. İştahınızı azaltır ve sizi tok tutar. Tüketim şekliniz ise çok çeşitlidir. Toz halini süt veya yoğurtla karıştırabilirsiniz. Çubuk tarçını ise detoks suyuyla birlikte kullanabilirsiniz. Limon, nane, maydanoz ve tarçınla zayıflatan bitki karışımları hazırlayıp içebilirsiniz.

MAYDANOZ

Maydanoz, güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Kahvaltılarınızda ve yemeklerinizde bol bol maydanoz tüketin. Maydanoz, zayıflamak için en etkili bitkilerden biridir. Ödem problemini çözer ve yağ yakmanızı kolaylaştırır. İsterseniz sıcak suda demleyerek çay olarak da içebilirsiniz.

Zayıflatan ve ödem attıran bitkiler arasında maydanoz en iyilerinden biridir. Hamilelik riski olanların, bitki çaylarına dikkat etmesi gerektiğini de hatırlatalım. Zayıflamak için hangi bitkiler kullanılır sorusunun bir yanıtı olan maydanoz, aynı zamanda sistit tedavisinde de birçok kadının tercih ettiği bir şifa kaynağıdır.

TERE OTU

Zayıflatan bitkiler hangileridir sorusunun bir cevabı da tere otudur. Yeşil bitkilerin sağlığımıza olan katkısı her geçen gün daha da artmaktadır. Maydanoz, nane gibi tere otu da vücuttaki toksinleri temizlemede büyük rol oynamaktadır. Özellikle böbrek taşı olanların da tere otu tüketmesi faydalıdır. Sadece zayıflama değil, saç dökülmesi, şeker hastalığı, hazımsızlık, boğaz ağrıları gibi rahatsızlıklara da iyi gelmektedir. Kahvaltılarınızda birkaç yaprak tere otu yiyerek faydalarından yararlanabilirsiniz.

ISIRGAN OTU

Bitki çayları, zayıflamak için sıcak ve lezzetli seçenekler sunarlar. Doğada kendiliğinden büyüyen ısırgan otu da sağlığımız için kullanılması gereken zayıflatan mucize bitkilerden biridir. Güçlü bir ödem sökücü olan ısırgan otu, yağ yakmanızı destekler. İdrar söktürücü etkisiyle vücuttaki şişkinlikleri giderir. Diyet çaylarınıza ısırgan otunu da ekleyerek etkisini artırabilirsiniz.

ZENCEFİL

Zencefili toz halinde bitki çayı olarak içebilirsiniz. Detoks sularınıza da limonla birlikte bir dilim zencefil ekleyerek içebilirsiniz. Zencefil, bağırsak ve sindirim sağlığınız için çok önemlidir. Patatese benzeyen görüntüsüyle ilk defa görenlerde merak uyandıran zencefil, zayıflatan bitkilerin isimleri arasında önemli bir yere sahiptir. İdrar söktürür ve ödem atmaya yardımcı olur. Diyet sürecinde vücudunuzu güçlendirir.