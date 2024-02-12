Mucize otu balla karıştırıp tüketilirse nefes darlığından eser bırakmıyor

Doğal ürünler, sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi oluyor. Bu ürünlerden biri de şifalı bir bitki olan kırkdamar otu.

Kırkdamarotu, damarlı çiçeksiz bitkiler grubuna aittir. Yaklaşık 100 türü bulunur.

Bu bitkilerin akrabaları arasında kibritotları, atkuyrukları ve eğreltiotları vardır. Kumlu topraklarda ve yol kenarlarında yetişirler.

Kırkdamarotunun sağlığa yararları şunlardır:

Burun kanamalarını durdurur. Çıban ve kesik yaralarına iyi gelir.

Bal ile karıştırılarak yenilirse, solunum sıkıntısını azaltır.

Yara iyileşmesini hızlandırır. Kan şekeri seviyesini düşürür.

NEFES DARLIĞI NEDİR?

Dispne olarak da bilinen nefes darlığı, ciğerlerin yeterli miktarda hava alamadığı durumlarda ortaya çıkan, göğüs bölgesinde sıkışma ve solunum güçlüğü hissi olarak tanımlanabilir. Nefes darlığı, akciğer, kalp, damar ve metabolik hastalıkların bir belirtisi olabilir.

Nefes darlığı çeken kişiler, oksijen eksikliği yaşadıklarını veya solunumlarının engellendiğini algılayabilir. Bazı kişiler de bunu göğüste ağır ve basınçlı bir duygu olarak ifade edebilir. Nefes darlığı, kişinin kendi hissiyatına veya ölçülebilir verilere göre subjektif veya objektif olarak sınıflandırılabilir.