İstiklal bombacısının şeytani planı ortaya çıktı! İşte elindeki gülün sırrı

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Emniyet soruşturmayı derinleştirdi.

Eli kanlı terörist Suriye uyruklu Ahlam Albashır, saldırıdan 10 saat sonra Küçükçekmece'de saklandığı evde kıskıvrak yakalanırken, 1200 kamera görüntüsünü izleyen özel bir ekip yeni detaylara ulaştı.

ELİNDEKİ GÜL DİKKATİ ÇEKTİ

İstiklal Caddesi'ne bombayı bıraktıktan sonra kaçan Albashır'ın bir elinde cep telefonu diğer elinde ise gül tuttuğu kamera görüntülerine yansıdı. Kadın teröristin elinde tuttuğu gülle bir mesaj mı vermek istediği büyük merak konusu olurken, uzmanlar bu görüntüyü yorumladı.

Kadın teröristin başörtüsü, elindeki gül ve makyajıyla saldırıyı profesyonelce organize eden kişiler tarafından özel olarak hazırlandığını ifade eden uzmanlar, Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde dikkat çekmemesi ve herhangi bir risk analizine yakalanmaması için özel çalışma yapıldığı yorumunda bulundu.

"BÖYLELİKLE POLİS KONTROLÜNE TAKILMAMIŞ"

Taksim bombacısı Albashır'ın polis kontrolünden rahatça geçebilmesi için böyle bir yol izlediğine dikkat çeken uzmanlar, böylelikle İstiklal'de dolaşan diğer yabancı uyruklu vatandaşlardan sıyrıldığını belirtti.