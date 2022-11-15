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İstiklal bombacısının şeytani planı ortaya çıktı! İşte elindeki gülün sırrı

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin kaçtığı sırada elindeki gül dikkat çekmişti. Uzmanlar teröristin dikkat çekmemek için özel bir hazırlık yaptığını belirtti.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:34
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İstiklal bombacısının şeytani planı ve elindeki gülün sırrı ortaya çıktı

İstiklal bombacısının şeytani planı ortaya çıktı! İşte elindeki gülün sırrı
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İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Emniyet soruşturmayı derinleştirdi.

Eli kanlı terörist Suriye uyruklu Ahlam Albashır, saldırıdan 10 saat sonra Küçükçekmece'de saklandığı evde kıskıvrak yakalanırken, 1200 kamera görüntüsünü izleyen özel bir ekip yeni detaylara ulaştı.

ELİNDEKİ GÜL DİKKATİ ÇEKTİ

İstiklal Caddesi'ne bombayı bıraktıktan sonra kaçan Albashır'ın bir elinde cep telefonu diğer elinde ise gül tuttuğu kamera görüntülerine yansıdı. Kadın teröristin elinde tuttuğu gülle bir mesaj mı vermek istediği büyük merak konusu olurken, uzmanlar bu görüntüyü yorumladı.

Kadın teröristin başörtüsü, elindeki gül ve makyajıyla saldırıyı profesyonelce organize eden kişiler tarafından özel olarak hazırlandığını ifade eden uzmanlar, Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde dikkat çekmemesi ve herhangi bir risk analizine yakalanmaması için özel çalışma yapıldığı yorumunda bulundu.

"BÖYLELİKLE POLİS KONTROLÜNE TAKILMAMIŞ"

Taksim bombacısı Albashır'ın polis kontrolünden rahatça geçebilmesi için böyle bir yol izlediğine dikkat çeken uzmanlar, böylelikle İstiklal'de dolaşan diğer yabancı uyruklu vatandaşlardan sıyrıldığını belirtti.

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UmutCan
15.11.2022 17:10
Hergun acılar içinde ölmek istesin ölemesin sonuda cezaevinde gebermek olmasını dilerim.  
 
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