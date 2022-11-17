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Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir adliyeye sevk edildi

Beyoğlu'nu kana bulayan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 08:55
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Terörist Ahlam Albashir adliyeye sevk edildi

Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir adliyeye sevk edildi
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İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye bağlı bir hücre tarafından geçtiğimiz Pazar akşamı bombalı eylem gerçekleştirilmiş, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı.

TERÖRİSTİN İTİRAFLARIYLA SURİYE’DE BİR HÜCRE ÜYESİ DAHA YAKALANDI

Terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınan 50 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlanırken, eylemde olay yerine patlayıcıyı koyan Ahlam Albashir adlı kadın teröristin çapraz sorguda verdiği ifadelerle Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de dün akşam düzenlenen operasyonda ‘Hüsam', kod adlı 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kadın teröriste yardım ve yataklık yaptığı belirlenen ‘Hüsam’ kod adlı PKK/YPG mensubu, Türk güvenlik ve istihbarat birimlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Dün akşam yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı hücre üyesiyle birlikte eylemde doğrudan ya da dolaylı olarak parmağı olan 51 şüpheli gözaltına alınmış oldu.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA ÖNCE HASTANEYE, ORADAN ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

Azez’de yakalanan hücre üyesinin önümüzdeki günlerde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirilmesi beklenirken, polisteki ifade işlemleri sona eren saldırının bir numaralı faili Ahlam Albashir, bombayı kadın teröriste veren Bilal Hassan isimli firari durumdaki PKK/YPG mensubunu İstanbul’dan Edirne’ye götüren Ammar Jarkas, Albashir’i eylemden sonra Esenler’den Küçükçekmece’deki hücre evine aktaran Ahmed Jarkas ile iki teröristi olay tarihinde Esenler ilçesinden alıp Beyoğlu’na götüren Yasir El-Korali’nin de aralarında bulunduğu 50 kişi adliyeye sevk edildi.

İTİRAF ETTİĞİ ÇOK KRİTİK BİLGİLER VAR

İstanbul’un en kalabalık caddelerinden İstiklal Caddesi'nde sivil hedeflere yönelik yapılan saldırının kilit ismi Ahlam Albashar, dün 8 kişiden oluşan ve Arapça bilen uzman bir ekip tarafından sorgulanmıştı.

Terörle Mücadele Şubesinde çapraz sorguya alınan teröristin, Suriye’deki PKK/YPG yönetiminden verilen eylem talimatına ilişkin güvenlik birimleri için kritik öneme sahip bilgiler paylaştığı öğrenildi.

(Kaynak: İHA)

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