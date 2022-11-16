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İstiklal bombacısı teröristin gül aldığı satıcı konuştu

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde terör saldırısını yaptığı tespit edilen Ahlam Albashır'ın olay yerinden kaçarken elinde tuttuğu görülen güller dikkat çekmişti. Teröristin elindeki güllerden birini oturduğu bankta yanına gelen çiçekçi kadından aldığı belirtildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 18:05
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Terör saldırısı ardından İstiklal bombacısının gül aldığı satıcı ifade verdi

İstiklal bombacısı teröristin gül aldığı satıcı konuştu
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Albashır'a diğer gülü ise Taksim Meydanı'nda bulunan çiçekçinin sattığı öne sürüldü. Polisin ifadesine başvurduğu çiçekçi Eyüp Kızılaev, "Saat 15.00-15.30 arası civarındaydı. Arkadaşımla birlikte içeride oturuyordum. Önce gelip çiçeğe baktı. 'How much' dedi. Benden çiçeği istedi, ona bir tane gül verdim bana 50 lira verdi. 

Kendisine 10 lira para üstü verecektim ama kabul etmedi. Sonra Arapça konuştu benimle, gerek yok anlamında 'Halas' dedi. Gülü aldı gitti. Burası turistik bir yer olduğu için normalde buraya çeşit çeşit insan gelir. O gözle baktığımız için farklı bir şey göremedik. Sonuçta alnında yazmıyor. Bu şekilde yanımıza kadar sokuluyorlar aslında bizim de can güvenliğimiz yok" dedi.

"BAŞI KAPALIYDI TÜRBAN TAKMIŞTI"

Kızılaev, teröristin Arapça ve İngilizce konuştuğunu belirterek şunları söyledi:

"Kıyafeti normaldi, başı kapalıydı türban takmıştı. Zaten o kadar dikkat etmedik. Zaten bütün kamera kayıtlarında var. Benden sadece bir gül aldı. Hem Arapça hem İngilizce konuştu."

Kızılaev, sözlerini şöyle tamamladı:

"Para üstünü almayınca Arapça 'Halas' dedi. Ben o an içeride telefonla uğraşıyordum. Normalde müşteriler geldiği zaman detaylı sorarlardı bu fiyat konusu dışında çok bir şey sormadı." (DHA)

 

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Tekin Ertürk
16.11.2022 18:41
13 milyon sığınmacı??? Çözüm? Bir an önce ülkelerine gönderilmeli. Elbette ilk seçim sonrası. Neden? En az beş milyon sığınmacı??? akp ye oy verecek. Ya sonrası, akp (reyiz) yine iktidarda olacak....  
 
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