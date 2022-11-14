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Patlamada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi

İstanbul’un Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi. Otopsi işlemi tamamlanan Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara’nın cenazesi, ailesine teslim edildi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 11:52
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İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Patlamada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerine doğru yaşanan patlamanın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada otopsi işlemi tamamlanan Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİK BİLGİLERİ BELİRLENDİ

İstiklal Caddesi'nde halk düşmanı teröristlerin saldırısında 6 masum insan hayatlarını kaybetti. Halk düşmanı teröristler 6 masum insanı yakınlardan kopardı. 9 yaşındaki Ecrin Meydan, 15 yaşındaki Yağmur Uçar, 34 yaşındaki Yusuf Meydan, 37 yaşındaki Mukaddes Topkara, 38 yaşındaki Arzu Özsoy ve 40 yaşındaki Adem Topkara ailelerinin, arkadaşlarının yanında olamayacak. 

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