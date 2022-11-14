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Terörist saldırıda ölenlerin isimleri belli oldu

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 9 yaşındaki Ecrin Meydan, 15 yaşındaki Yağmur Uçar, 34 yaşındaki Yusuf Meydan, 37 yaşındaki Mukaddes Topkara, 38 yaşındaki Arzu Özsoy ve 40 yaşındaki Adem Topkara hayatlarını kaybetti.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 07:49
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Beyoğlu'ndaki Terörist saldırıda ölenlerin isimleri belli oldu. Ecrin Meydan: 9 yaşında, Yağmur Uçar: 15 yaşında, Yusuf Meydan: 34 yaşında, Mukaddes Topkara: 37 yaşında, Arzu Özsoy: 38 yaşında ve Adem Topkara: 40 yaşında

Terörist saldırıda ölenlerin isimleri belli oldu
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İstiklal Caddesi'nde halk düşmanı teröristlerin saldırısında 6 masum insan hayatlarını kaybetti. Halk düşmanı teröristler 6 masum insanı yakınlardan kopardı. 9 yaşındaki Ecrin Meydan, 15 yaşındaki Yağmur Uçar, 34 yaşındaki Yusuf Meydan, 37 yaşındaki Mukaddes Topkara, 38 yaşındaki Arzu Özsoy ve 40 yaşındaki Adem Topkara ailelerinin, arkadaşlarının yanında olamayacak. Onlarla birlikte gülüp, kuracakları hayallerde bile yer alamayacak.  

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenlerin kardeşlerimiz Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu." dedi.

YARALILARIN SON DURUMU

Yaralılara ilişkin de bilgi veren Soylu "81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır. Diğer yaralılarımızda tedbiren hastanede tutuluyor." ifadelerini kullandı.

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vatandaş
14.11.2022 10:49
Allah rahmet eylesin Mekanları cennet olsun.  
 
Hakkaniyet
14.11.2022 10:43
Ölenlere Allah rahmet eylesin. Yaralananlara Allah acil şifa versin. Sorumluların da en ağır bedel ödemesi dileğiyle.  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
14.11.2022 10:08
Allah rahmet etsin hepsine.yaa artik yeter patlamak üzereyiz.lütfen sayin cb bu adi teröristler hdp ile kimse görüşmesin.bir can bile bu teröristletden sizcede daha kiymetli değilmi?  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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