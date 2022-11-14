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İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı yere kırmızı karanfiller bırakılıyor

Beyoğlu'nda meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Sabahın ilk saatlerinde patlamanın olduğu yere gelen vatandaşlar hayatını kaybeden 6 kişinin anısına karanfil bıraktı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 11:43
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İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı yere kırmızı karanfiller bırakılıyor

İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı yere kırmızı karanfiller bırakılıyor
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İHA'nın haberine göre, Beyoğlu'nda dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Vatandaşlar da sabahın ilk saatlerinde olay yerine geldi. Saldırıyı kınayan vatandaşlar, hayatını kaybedenler için de Taksim Meydanı’nda kurulan bir alana karanfil bıraktı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da olay yerine geldi. Alana karanfil bırakan Yıldız, "Dün hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Birlik beraberlik içerisinde yaralarımızı saracağız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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Benhur
14.11.2022 12:47
Ülkeye giren çıkanın haddi hesabı yok. Arsızı hırsızı teröristi doldu memlekete. Sonra da ekrana çıkıp boy gösterirler utanmadan  
 
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