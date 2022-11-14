İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı yere kırmızı karanfiller bırakılıyor

İHA'nın haberine göre, Beyoğlu'nda dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Vatandaşlar da sabahın ilk saatlerinde olay yerine geldi. Saldırıyı kınayan vatandaşlar, hayatını kaybedenler için de Taksim Meydanı’nda kurulan bir alana karanfil bıraktı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da olay yerine geldi. Alana karanfil bırakan Yıldız, "Dün hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Birlik beraberlik içerisinde yaralarımızı saracağız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.