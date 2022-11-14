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İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı yapan teröristin hücre evinden neler çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren ve Suriye uyruklu PKK/PYD üyesi olduğu belirtilen teröristin evine yapılan baskın ve yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı. İşte hücre evinden fotoğraflar...

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 11:43
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İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı yapan teröristin hücre evinden neler çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı yapan teröristin hücre evinden neler çıktı
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İstiklal Caddesi’nde dün saat 16:20’de meydana gelen alçak terör saldırısı sonrasında 6 kişi şehit olmuş 81 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren ve PKK/PYD üyesi olduğu belirtilen teröristin evine yapılan baskın ve yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde teröristin hücre evinde mermiler, silahlar, balya paralar ve ziynet eşyaları bulunduğu görüldü.

İşte hücre evinden fotoğraflar...

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara’nın hayatını kaybetti.

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Tatar
14.11.2022 12:28
Haziran-kasım dikkat  
 
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