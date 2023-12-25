Ekmek satışında fahiş fiyat uygulaması. 9,4 Milyon lira ceza kesildi

Kaynak: AA
Ekmek satışında fahiş fiyat uygulaması. 9,4 Milyon lira ceza kesildi
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere 9 milyon 374 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan ekmekte fahiş fiyat denetimi...Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ülke genelinde denetimler yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde belirlenen aykırılıklar, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun toplantısında görüşüldü. Fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satan 283 işletmeye, 9 milyon 374 bin 941 lira idari para cezası uygulandı.

Toplantıda, sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225, otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye 6 milyon 687 bin 900 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Böylece, kurulca, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 lira idari para cezası verildi.

Açıklamada, Bakanlığın, söz konusu eylemleri gerçekleştirenler hakkında gerekli idari tedbirleri uygulamaya devam edeceği belirtildi.

İlgili Haberler
AKP'li isim asgari ücrette herkesin bildiğini açıkladı
Erdoğan’ın terörist Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri ortaya çıktı
Son Haberler
Evinde cam balkonu olanlar yandı. Yargıtay cezayı açıkladı Yaşam
Evinde cam balkonu olanlar yandı. Yargıtay cezayı açıkladı
Dipçik gibi yapacak ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Dipçik gibi yapacak ot ortaya çıktı
Devlet malı deniz yemeyen domuz atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Devlet malı deniz yemeyen domuz atasözünün anlamı nedir?
Kan gruplarının kilo vermeyle ilgisi var mı Sağlık
Kan gruplarının kilo vermeyle ilgisi var mı
Ünlü oyuncunun başı belalı komşusuyla dertte. İzinsiz video kaydına 15 yıl hapis talebi Magazin
Ünlü oyuncunun başı belalı komşusuyla dertte. İzinsiz video kaydına 15 yıl hapis talebi
Nezleyi kesiyor. Öksürüğü gideriyor. Balgam söktürüyor. İşte şifa deposu ot Şifalı Bitkiler
Nezleyi kesiyor. Öksürüğü gideriyor. Balgam söktürüyor. İşte şifa deposu ot