Flaş gelişme.. 9 takım VAR'ın kaldırılması için başvuruda bulundu

VAR sisteminin tartışması tüm dünyada ve liglerde devam ediyor. Süper Lig'de de bu tartışmalar devam ederken, İsveç Ligi'ndeki takımlar bu konuyla ilgili somut bir adım attı.

RESMİ BAŞVURU YAPILDI

SVT Sport'un haberine göre İsveç Ligi'ndeki 16 takımdan 9'u VAR sisteminin kaldırılması için resmen başvuru yaptı. Bu 9 takım Malmö, Gothenburg, Elfsborg, Hammarby, AIK, Djurgarden, Sirius, Helsingborg ve Sundsvall.

ÜÇ ANA SEBEP GÖSTERİLDİ

VAR sisteminin kaldırılmasını isteyen takımlar, bunun için temelde üç sebep gösterdiler. Bu üç sebep şu şekilde:

Sistem, hedeflere kesin olarak ulaşamıyor.

Taraftar deneyimine negatif etki yapıyor.

Sistemin fiyatı çok yüksek.

TÜRKİYE'DE TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de de bu konuyla ilgili tartışmalar sürüyor. Sosyal medyada taraftarlar arasında VAR sistemine karşı birçok taraftar konuyla ilgili paylaşımlarda sıkça bulunuyor. Buna ek olarak çeşitli kulüp başkanlarından da VAR sistemine yönelik itirazlar çokça yapıldı.

TFF VAR SİSTEMİNİ GÖSTERDİ

Geçtiğimiz haftalarda TFF, Riva'daki VAR merkezinde önce basın mensuplarını, sonra da kulüp temsilcilerini ağırladı ve VAR sisteminin nasıl çalıştığına dair bilgilendirmede bulundu. Hatta VAR sistemini, onlara kullandırttı.

''VAR SİSTEMİ ORTADAN KALDIRILAMAZ''

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de, bazı kulüplerin VAR sisteminden çıkmak istediklerine dair açıklamalar yaptığının hatırlatılması üzerine şu açıklamayı yapmıştı: "Ben o gün de söylemiştim. Aslında bunu genellemeye sokmamak lazım. 'Birkaç kulüp istedi diye VAR sistemi ortadan kaldırılmaz' dedim. Herhalde bir anket yapsak takımların yüzde 90'ı VAR sisteminin devam etmesini ister. Çünkü baktığımızda 90 tane pozisyona müdahale edilmiş.

90 tane pozisyonun 85 tanesinde doğru karar verilmiş. Öyle olmasaydı belki onlarca gol iptal olacaktı veya gol olan pozisyonlar iptal edilmeyecekti. Veya iptal edilen, tam tersi gol olan pozisyonlar var ofsayttan veya kırmızı kartlardan dolayı. Onun için, genelde böyle bir şeyi biz de kendi çapımızda araştırıyoruz. Böyle bir şeyi çoğunluk olarak talep eden yok."