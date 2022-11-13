İsveç'te terör örgütü PKK yandaşları yine sokaklarda. İsveç verdiği sözü ne çabuk unuttu. Bebek katili Öcalan'ın posteri açıldı

İsveç’in başkenti Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyinde terörü bitirmek için yaptığı operasyonları protesto etti

Öte yandan eylenmciler İsveç ile Türkiye arasında yapılan NATO anlaşmasının da iptalini istedi.

PKK/YPG'yi simgeleyen bayrakları taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı ve bebek katili Öcalan'ın posterini açtı. Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

Öte yandan ülkenin haber ajansı TT'nin haberine göre, ülkede 16 Kasım'da meclise gelmesi beklenen anayasa değişikliği ile hükümet ve kolluk kuvvetlerine, "terörist organizasyonlarla ilişki görülmesi durumunda örgütlenme hürriyetini engelleme hakkı" veriliyor. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasadan sonra terör örgütü PKK/YPG'nin gösterilerinde ne gibi önlemlerin alınacağı merak ediliyor.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE İSVEÇ SÖZ VERMİŞTİ

İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, beraberindeki heyetle 8 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. İkili, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Kristersson, İsveç'in PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ettiğini söyledi.

Erdoğan İsveç'in NATO üyeliği için, "İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Görüşmelerimizde ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye yönelik ortak iradelerimizi belirledik. Bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının her daim destekçisi olmuştur. Bu nedenle Madrid'de iki ülkenin katılımına onay verdik. Türkiye, PKK, YPG/PKK, FETÖ gibi terör örgütleri ile mücadele ediyor. Bu örgütlerin hain saldırılarında 40 bini aşkın vatandaşımızı kaybettik. 15 Temmuz'da 252 insanımız şehit edildi.

İsveç, kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, bizde kendi güvenlik kaygılarımızın giderildiğini görmek istiyoruz. Yeni İsveç hükümetinin üçlü muhtırayı uygulama taahhütlerini vermesinden memnuniyet duyduk. Terör örgütlerinin İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi engellenmelidir. Üçlü muhtıranın eksiksiz uygulanmasının akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi samimi temennimizdir. Finlandiya'nın da dahil olduğu daimi ortak mekanizmanın ikinci toplantısı düzenlediğinde daha olumlu bir tablo ile karşılaşmayı ümit ediyorum. İsveç ile ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene rekor kırdı."

"İSVEÇ PKK'YI GERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL EDİYOR"

İsveç Başbakanı Kristersson’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"3 hafta önce yeni başbakan seçildim. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye İsveç arasındaki ilişkileri nasıl geliştireceğimizi konuştuk. İsveç şunu anlıyor Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı verdiği savaş var. Bunu anladığımızı belirtiyorum. İsveç'in Türkiye'ye terörizmle mücadelede yardım etmek istiyoruz. İsveç PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor. İsveç NATO'ya üyelik için başvurdu.

Türkiye 70 sene önce katıldı. Bu ittifaka katılmak hayati derecede öneme sahip. Bir NATO üyesi olmak başka müttefiklerin sorumluluklarını da almayı gerektiriyor. Biz NATO üyeliğinin sırtımıza yüklediği sorumluluğu biliyoruz. Biz biliyoruz ki terörizmden etkilenen NATO müttefiklerimizden biri Türkiye. İsveç, Türkiye'ye yapmış olduğu taahhütlere riayet edecektir. Üçlü muhtırayı da tam olarak uygulayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben uluslararası meselelerden de konuştuk."