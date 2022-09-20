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İsveç Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı. Faizi bakın kaç baz puan artırdılar

İsveç Merkez Bankası'ndan tarihi faiz kararı. Banka politika faizini beklentilerin üzerinde 100 baz puan artırarak, 1,75'e yükseltti. Piyasa 75 baz puan bekliyordu, banka karar metninde enflasyonun yüksekliğine vurgu yapıldı

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 14:11
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İsveç Merkez Bankası Riksbank tarihi bir faiz artırım kararına imza attı. Politika faizi 100 baz puan artırıldı

İsveç Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı. Faizi bakın kaç baz puan artırdılar
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İsveç Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı. Riksbank, politika faizini beklentilerin üzerinde 100 baz puan artırarak yüzde 1,75'e yükseltti.
İsveç Merkez Bankası Riksbank'ndan yapılan açıklamaya göre, banka yüzde 0,75 düzeyinde bulunan politika faizini 100 baz puan yükselterek yüzde 1,75'e çıkardı.

PİYASALARIN BEKLENTİ 75 BAZ PUANDI.

Bankanın karar metninde, enflasyonun çok yüksek olduğuna vurgu yapılarak, bunun hane halkının satın alma gücünü zayıflattığı, şirketlerin finansman planlamasını zorlaştırdığı bildirildi.

Açıklamada, "Enflasyonu hedef seviyeye geri getirmek için politika faizi 100 baz puan artırıldı" denildi

Para politikasının, enflasyonu hedef seviyeye geri getirmek için şimdi daha da sıkılaştırılması gerektiği aktarılan metinde, "Bu nedenle Yönetim Kurulu politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 1,75'e yükseltmeye karar verdi. Politika faizi için tahminler, önümüzdeki altı ayda artırılmaya devam edileceği yönünde." ifadesi kullanıldı.

Karar metninde, enflasyonun ileriye dönük gelişimini değerlendirmenin hala zor olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Riksbank, enflasyonun hedef seviyeye geri dönmesini sağlamak için gerektiğinde para politikasını uyarlayacaktır. Öte yandan haziran ayındaki karara uygun olarak varlık alımlarına devam edilecek ancak yıl sonunda bunun sona ermesi bekleniyor. Böylece varlık alım miktarı kademeli olarak azalacak ve tahmin süresi boyunca yarıya inecektir."

ENFLASYON 31 YILIN ZİRVESİNDE

Bankanın ekonomik tahminlerine de yer verilen karar metninde, ülkede enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,6, 2023'te ise yüzde 8,5 olması bekleniyor. Öte yandan bankanın politika faizinin yılın son çeyreğinde yüzde 1,90'a ulaşması öngörülürken, gelecek yılın 3. çeyreği için beklentiler yüzde 2,53 düzeyinde oluştu.

İsveç'te enflasyon ağustosta yıllık yüzde 9 ile Haziran 1991'den bu yana en yüksek artışını kaydetmişti.

Riksbank, bu yıl faiz artırımı yönündeki ilk adımını ise nisanda atmış ve yüzde 0 düzeyinde bulunan politika faizini yüzde 0,25'e yükseltmişti. Banka, haziran ayında da 50 baz puanlık artırıma giderek politika faizini yüzde 0,75 düzeyinde belirlemişti.Kararın ardından dolar/İsveç kronu paritesi dünkü kapanışının yüzde 1,9 üzerinde 10,81 seviyesinde seyrediyor.

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halük ülkü
20.09.2022 14:37
isveç ne anlar ekonomiden gelsinler bay recep'den biraz ders alsınlar  
 
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