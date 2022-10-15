15 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç’te yeni seçilen hükümetten Türkiye açıklaması: “NATO anlaşmasına uyacağız”

İsveç’te yeni seçilen hükümetten Türkiye açıklaması: “NATO anlaşmasına uyacağız”

İsveç'in yeni hükümeti, ülkesinin NATO'ya katılım sürecinin başlaması için Türkiye ile yapılan anlaşmaya uyacaklarını belirtti.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 18:16
Takip Et

İsveç’te yeni hükümetten Türkiye açıklaması

İsveç’te yeni seçilen hükümetten Türkiye açıklaması: “NATO anlaşmasına uyacağız”
+
Aa
-

Bloomberg'in haberine göre İsveç'in yeni hükümeti, ülkesinin NATO'ya katılım sürecini başlatması için Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymayı planladıklarını açıkladı.

İsveç'te muhafazakar Ilımlı Parti lideri ve başbakan olması beklenen Ulf Kristersson "Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz. Bu sürecin iyi sonuçlanacağını düşünüyorum" dedi.

17 EKİM'DE GÜVEN OYLAMASI YAPILACAK

İsveç'te muhafazakar Ilımlı Parti lideri Ulf Kristersson dün, yeni hükümeti kurma konusunda Hristiyan Demokrat Partisi ve Liberal Partisi ile koalisyon hükümeti kurmak için anlaştıklarını açıklamıştı.

İsveç'in muhafazakar Ilımlı Partisi lideri Ulf Kristersson mecliste yaptığı konuşmada, Hristiyan Demokrat Partisi ve Liberal Partisi ile koalisyon hükümeti kurmak için anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Ulf Kristersson liderliğindeki hükümete yönelik 17 Ekim'de mecliste güven oylaması yapılacağını belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
1
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
2
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Motorine yine zam geldi
3
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
4
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
5
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
6
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
7
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Dönmez Twitter'dan açıkladı: Bartın'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
﻿Bakan Dönmez Twitter'dan açıkladı: Bartın'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
﻿Bakan Dönmez Twitter'dan açıkladı: Bartın'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
﻿İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar sürüyor
﻿İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar sürüyor
﻿İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar sürüyor
﻿Kaçakçılara büyük darbe! 20 bin adet kaçak sigara ele geçirildi
﻿Kaçakçılara büyük darbe! 20 bin adet kaçak sigara ele geçirildi
﻿Kaçakçılara büyük darbe! 20 bin adet kaçak sigara ele geçirildi
﻿İşte dünyanın en zararlı 10 besini
﻿İşte dünyanın en zararlı 10 besini
﻿İşte dünyanın en zararlı 10 besini
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.