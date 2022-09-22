Selçuk Geçer'den ‘FED’ ve ‘Merkez Bankası’ yorumu: İşler karışacak

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini 75 baz puan arttırdı. FED'in faiz kararının ardından gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'na çevrildi.

Ekonomist Selçuk Geçer de FED'in faiz kararı ve MB'nin olası alacağı faiz kararına ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Geçer özetle şunları söyledi:

"MERKEZ BANKASI FAİZİ 100 BAZ İNDİRİRSE ŞENLİĞİ İZLEYİN"

"FED 75 baz arttırdı. İşler karışacak. Powell: enflasyon yüzde 2 olana kadar faiz artışına devam. Dolar 18.33. MB faizi 100 baz indirirse şenliği izleyin"