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Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması: 33 milyon vatandaş soyuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 bin 500 lira olarak açıklanan asgari ücret hakkında "Saray, TÜİK’in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu." yorumunu yaptı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 14:46
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması: 33 milyon vatandaş soyuldu

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması: 33 milyon vatandaş soyuldu
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CHP lideri, Twitter'dan şu yorumu yaptı:

"Saray, TÜİK’in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine “biri istedi” diye, öyle oldu.

Asıl mesele, asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye’yi yaratabilmektir. O da endüstriyel dönüşümle olur. Sadece Sarayı yolcu etmeyeceğiz, yoksuldan alıp zengine verdikleri bu düzeni de tarihe gömeceğiz."

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Kısır döngü
22.12.2022 15:23
Önemli olan enflasyonu tek hane yapmak.Asgari ücret yüzünden yapılacak zamlar milyonlarca işsiz ve dar gelirli esnafı perişan edecek.  
 
Rıfat
22.12.2022 15:22
Doları bilinçli 7,5 dan 18 e getirdiler. Faizi düşürdüler. Halk fakirleşti.  
 
Mehmet Metin
22.12.2022 15:12
Asgari ücret denen bu sürünme ücretine yol açan nedenlerden biri de şimdi şikayet eden işçi takımı. Ezici çoğunlukla seçimlerde AKP'ye oy veriyorlardı. Eden bulur inleyen ölürmüş. Unutmayın bunu...  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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