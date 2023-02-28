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  • İşte İsviçre’de 62 yaşındaki binanın kolonları. Baksın da vatandaşını insan yerine koymayan yöneticiler utansın

İşte İsviçre’de 62 yaşındaki binanın kolonları. Baksın da vatandaşını insan yerine koymayan yöneticiler utansın

Binlerce insanın ölümüne neden olan depremin ardından İsviçre'de 1961 yılında inşa edildiği iddia edilen bir binadaki kolonların görüntüsü dikkat çekti.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 10:02
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İsviçre’de 62 yıllık binanın kolonları gündem oldu

İşte İsviçre’de 62 yaşındaki binanın kolonları. Baksın da vatandaşını insan yerine koymayan yöneticiler utansın
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Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen depremler 40 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Deprem karşısında 400 binden fazla kişi yaralanırken, Kahramanmaraş dahil çevredeki 11 il ise enkaza döndü.

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yaralarını sararken İsviçre'de kaydedildiği belirtilen bir görüntü gündem oldu.

Bununla birlikte bir vatandaşın İsviçre’de bulunan bir binanın kolonunu gösterdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

1961 yılında yapıldığı iddia edilen binanın kolonlarının görünüm olarak sağlamlığı ve kalınlığı görenleri hayret ettirdi.

1961 yılında inşa edildiği iddia edilen kolon ile Türkiye’de bulunan binaların kolonlarını karşılaştıran sosyal medya kullanıcıları ise duruma isyan etti.

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