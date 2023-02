Hataylı muhtar: Villa istemiyoruz, soğuktan korunmak için çadır istiyoruz

ANKA'da yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 21 gün geçmesine rağmen, depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’da yurttaşlar hala çadır bulamamaktan yakınıyor.



Hatay Arsuz’da buldukları malzemelerle kurdukları çadırda yaşamaya çalışan yurttaşlar imkansızlıktan yakındı.



80 yaşında olduğunu söyleyen bir yurttaş, “Zor oluyor. Ne çadır var ne başka bir şey, insan korkmaz mı, korkuyoruz” sözleriyle durumlarını anlattı.



Ağır hasar görmüş bir apartmanın hemen yakınına çadır kurduklarını ve 15 kişi birlikte yaşadıklarını söyleyen bir yurttaş da yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:



“DIŞARIDA YATIYORUZ, ÇADIR YOK…HER YERDEN İSTEDİK, YOK, YOK”

“Kimse kimsenin umurunda değil ki…Sadece istiyoruz ama başka bir şey yok, ne gelen var, ne soran var, ne çadır gönderen var. Evimiz arka tarafta hasarlı. Bizim evimiz annemlerin evi şurası (çadırı göstererek). İki tane ihtiyar var, biri 77 yaşında, biri 80 yaşında. Dışarıda yatıyoruz, çadır yok. Kime başvurduysak ‘Tamam gelecek’ ama ne zaman gelecek. İstedik kaymakamlıktan istedik, belediyeden istedik, jandarmadan istedik, muhtardan istedik, yok yok. Burası yıkılsa zaten hepimiz altında kalacağız, 15 kişi burada yaşıyoruz. Gidecek yerimiz de yok, nereye gideceğiz. Gıda yardımı geldi onu inkâr edemeyiz ama çadır? Çadıra gelince yok. 15 kişi yaşıyoruz. Her gelene böyle anlatıyoruz ‘tamam çadır gelecek’ ama ortada bir şey yok. Geleceği yok. Biz onu biliyoruz. Gelemeyecek onu biliyoruz. 22 gündür çadır gelecek.”



“3 BİN HANESİ YA KESİNLİKLE DIŞARIDADIR YA ARABADADIR AKŞAMLARI”

Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi Muhtarı Süher Ekener, yaklaşık 3 bin hanenin çadır eksiği olduğunu belirterek; “Daha önce bir serzenişte bulunmuştuk çadırla ilgili. Hayır kurumları, dernekler her türlü yardımımıza koştular gıda anlamında, su anlamında ama tek sıkıntımız vardı o da çadır. Kaymakamlıktan aldığım çadırlar 60’a çıktı. 4 bin hanem var, 3 bin hanesi ya kesinlikle dışarıdadır ya arabadadır akşamları. Bizim amacımız halkımıza sahip çıkmak” dedi.



“SADECE ÇADIR, ÇOK MASUM TALEP, BİZ VİLLA İSTEMİYORUZ, ÇADIR”

Yetkililerden çadır yardımı talep eden Ekener, şöyle devam etti:



“Şu an 250 çadırla her türlü nefes alırız. Deprem psikolojisini de atlatmış oluruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı memurlarını yollamış ama çok ağır işliyor, insanların binalarındaki hasarı daha bilmiyorlar ki çıkabilsinler, orada kalsınlar, artçılar devam ediyor. Yeme, içme demiyorum soğuktan korunmak için çocuklarımız, hamileler, yatalaklar, kronik hastalar var onları korumaya çalışıyoruz şu an. Bizim sıkıntımız bu. Sadece çadır, çok masum talep çadır. Biz villa istemiyoruz, çadır. Soğuktan korunmak için. İnsanlarımız kendi imkanlarıyla çadır almışlar. Genellikle az hasarlı evlerde birbirlerinin duşlarını kullanıyorlar. Genellikle az hasarlı evlere nöbetleşe komşular, akrabalar birbirlerinin duşlarını, tuvaletlerini kullanıyorlar nöbet bekleyerek, panik ederek. Biri kapıda bekliyor. Hemen çıkmak zorunda kalıyoruz. Şu an atlatamadık o psikolojiyi çadırla atlatabilirdik. Bizim ülkemiz büyük, güçlü, muktedir ama çadırla su işini çözelim.”

