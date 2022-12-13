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İtalya'dan Türkiye'ye 'baskı yapın' çağrısı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye, Çin ve ABD'nin, ateşin durması ve müzakerelerin başlaması için daha fazla baskı yapması gerektiğine inandığını söyledi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 21:13
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İtalya Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye Çin ve ABD ateşkes için baskı yapmalı

İtalya'dan Türkiye'ye 'baskı yapın' çağrısı
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Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen “Ukrayna Halkıyla Dayanışma” konferansına katılan Tajani, burada İtalyan basınına yaptığı açıklamada, “Ukrayna’da barış maalesef çok yakın değil ama asla umutsuzluğa kapılmamalıyız. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı bu çılgın savaşa devam edemeyeceğini anlaması için çalışmalı ve her şeyi yapmalıyız” dedi.

Tajani, “Umuyoruz ki bu savaş, en kısa sürede bu konudaki tek adil çözüm olan Ukrayna’nın bağımsızlığı temelindeki çözümle sona erer” diye konuştu.

“BASKI YAPMALI”

Barış görüşmelerinin ufukta görünüp görünmediğine ilişkin sorulara ise Tajani, her türlü görüşmeyi kolaylaştırmak gerektiğini belirterek “Türkiye, Çin ve ABD’nin, ateşin durması ve müzakerelerin başlaması için daha fazla baskı yapması gerektiğine ve yapabileceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

Antonio Tajani, Rusların bu konuda ilk adımı Zaporijya Nükleer Santrali’ne ilişkin atarak sinyal verebileceklerini işaret etti. Tajani, İtalya’nın Ukrayna’da sivillere yardım etme konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ve 10 milyon Euro tahsis edeceklerini bildirdi. (AA)

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