Küstah Rus genç Türklere hakaret etti. Ukraynalı kadından tokat gibi yanıt geldi

İki Rus genci Türklerden “Çurki” diye bahsetti. “Çurki” Rusça’da Türklerin aptal olduğunu niteleyen bir aşağılama kavramı. Rus gençler Türklere hakaret ettiği sırada markette bulunan Ukraynalı savaş mağdurları, iki Rus gence tepki gösterdi.

"KENDİLERİNDEN BAŞKA KİMSEYİ SEVMEZLER"

Rus gençlere tepki gösteren Ukraynalı savaş mağduru bir kadın, Türklere bu şekilde hakaret edemeyeceklerini söyledi. Rus genci bütün küstahlığıyla savaş mağduru kadına, Türkleri sevip sevmediğini sordu. Ukraynalı savaş mağduru kadın, Rusların gerçek yüzünü ortaya çıkarır bir şekilde Türkleri sevdiğini; Rusların ise kendilerinden başka kimseyi sevmediğini söyledi.

SAVAŞ MAĞDURDALARINDAN TOKAT GİBİ YANIT

Ukraynalı savaş mağduru kadın, suçu yokmuş gibi tartışmayı sürdürmeye devam eden küstah Rus gencine Türklere hakaret etmesinin bütün bir ulusa hakaret etmesi olduğunu vurguladı. Öte yandan, Ukraynalı savaş mağduru genç erkek, Rus gence “neden Rusya’da olmadığını” sordu. Küstah Rus genci, Rusya’dan savaş gitmek istemediği için kaçtığını söyledi. Tepkinin büyüdüğünü fark eden Rus genci, çıkışa doğru yöneldi.