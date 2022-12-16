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Ukrayna Rusya’nın planlarını deşifre etti. Hedef Kiev!

Ukraynalı askeri yetkililere göre Rusya yeni yılda başlayacak büyük bir kara operasyonuna hazırlanıyor. Donbass'tan başlayacak operasyonun başkent Kiev'i de hedef alabileceği iddia edildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 19:45
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Ukrayna: Rusya yeni yılda büyük bir kara operasyonuna hazırlanıyor. Hedef Kiev

Ukrayna Rusya’nın planlarını deşifre etti. Hedef Kiev!
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Ukraynalı askeri yetkililer, Rusya'nın yeni yılda büyük bir kara operasyonuna hazırlandığını söyledi. Doğudaki Donbass bölgesinden başlayacağı düşünülen operasyonun başkent Kiev de hedef alabileceği öne sürüldü.

BBC'den Marita Moloney'in haberine göre Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın yeni ve kapsamlı bir kara operasyonuna hazırlandığına dair işaretlerin çoğaldığını söyledi.

Reznikov operasyonun şubatta, yani Rusya'nın geçen ekim ayında silah altına alacağını açıklamış olduğu 300 bin askerin yarısının eğitimleri tamamlandığında başlayabileceğini belirtti.

İngiliz Guardian gazetesinin sorularını yanıtlayan Reznikov, “Harekatın ikinci kısmını oluşturacak yaklaşık 150 bin kişilik gücün hazırlanması en az üç ay gerektirir. Bu da bir sonraki taarruz dalgasını geçen yıl olduğu gibi muhtemelen şubatta başlatmaya çalışacakları anlamına geliyor. Planları bu” diye konuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı General Zalujniy de “Rusya yüzde 100 hazırlanıyor. Ukrayna'nın çok önemli stratejik görevi ihtiyatlar yaratıp şubatta ya da en iyi ihtimalle martta, en kötü ihtimalle ocak sonunda başlayacak savaşa hazırlanmak” dedi.

Avrupa Birliği, gelecek yıl içinde Ukrayna'ya 18 milyar avro tutarında mali yardım sözü verip, Rusya'ya karşı da dokuzuncu yaptırım paketini açıkladı.

ABD'de de Almanya'da Ukrayna askeri personeline verilen eğitimin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Ocak ayından başlamak üzere ayda 500 Ukrayna askeri, Almanya'daki ABD üslerinde eğitilecek. Nisan ayından bugüne kadar bu üslerde eğitilen Ukrayna askerlerinin sayısı 15 bini aştı.

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