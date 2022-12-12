Ebrar Karakurt çileden çıktı: İtalya'yı bakın nasıl karıştırdı

Karşılaşmayı Novara 3-2 kazanırken, maçın yıldızı 4 ace, 3 blok toplamda 28 sayıyla Ebrar Karakurt oldu. Ebrar Karakurt maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Ebrar'ı İtalya basınında gündeme taşıyan olay ise 4. sette hakeme yaptığı itiraz oldu.

Hakemin bir kararına sinirlenen Ebrar Karakurt adeta çileden çıktı.

Rakip takım oyuncuları da Ebrar'a kart göstermesi gerektiğini ileri sürerek hakemin etrafına gelince ortalık karıştı.

Takım arkadaşlarının sakinleştirdiği Ebrar Karakurt, daha sonra maçın oyuncusu seçildi.

İLGİLİ HABERLER