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Galatasaray'a İtalya'dan kötü sürpriz

Sarı - Kırmızılı takım İtalya'dan gelen haberle sarsıldı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 10:23
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İtalya'dan Galatasaray'a beklenmedik haber

Galatasaray'a İtalya'dan kötü sürpriz
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Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sık sık söz ettiren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni bir başlangıç yapmıştı.
Sarı-kırmızılı takım, ilk haftalarda gerek sergilediği oyun gerekse istenen sonuçların alınamaması sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

GÖZLER OCAK AYINDA
Galatasaray, Dünya Kupası arası öncesi oynanan Beşiktaş ve Başakşehir maçlarıyla adeta şaha kalktı.
Dev derbide siyah-beyazlıları 2-1'le geçen sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i ise 7-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Sabah'ın haberine göre Dünya Kupası arasına Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren Aslan'da gözler ocak ayına çevrildi.

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik görülen yerleri güçlendirecek. Birçok bölgeye transfer yapması beklenen sarı-kırmızılılarda önceliklerden biri de orta saha transferi...
Cimbom, ara transfer döneminde 10 numara bölgesine takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray, Serie A devi Milan'da forma giyen Yacine Adli'yi gündemine almıştı.
İtalyan basını, sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yapmaya hazırlandığını duyurmuştu. Çizme basınından Adli transferiyle ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
ANLAŞMA AN MESELESİ

Galatasaray'a Milan'dan Yacine Adli de yazılırken İtalya basını, oyuncunun Sampdoria ile anlaşma aşamasına geldiğini duyurdu.
Sportmediaset'in haberine göre; Sampdoria bu sezon Serie A'nın en kötü takımlarından birisi. 6 puanla 19'uncu sırada. Bu yüzden Adli'nin transferi için harekete geçildi. Bu sezon sadece 4 maçta süre alabilen Yacine Adli, gol ve asist katkısı üretemedi.
22 YAŞINDA

Yacine Adli, 29 Temmuz 2000'de Fransa'da dünyaya geldi. Cezayir asıllı Fransız oyuncu, futbola US Villejuif altyapısında başladı.
22 yaşındaki yıldız, 2013'te PSG altyapısına transfer oldu. 2019'da 5.5 milyon Euro karşılığında Bordeaux'ya transfer olan Adli, Fransız ekibinde geçirdiği 2.5 sezonun ardından 8.5 milyon Euro karşılığında Milan'a gönderildi.
Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Yacine Adli'nin Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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