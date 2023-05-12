İTO Meclis Toplantısında Bakan Kurum'a "Burada Siyaset Yapmayın" Çıkışı

İş dünyası da artık sessiz kalmıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) aylık meclis toplantısında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a konuşması sırasında programa katılan İTO Meclis Üyesi Barış Avşar'dan 'burada siyaset yapmayın' tepkisi geldi.

İTO Meclis Toplantısında Bakan Kurum'a "Burada Siyaset Yapmayın" Çıkışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada siyasete dalınca tepkiler de gecikmedi.

Bakan Kurum, "Biz hep güvenden, istikrardan yana olduk, olmaya da devam edeceğiz. İstanbul Ticaret Odası da buradaki sanayicilerimiz de iş dünyamız da Recep Tayyip Erdoğan'dan yanadır" ifadelerini kullandı. İTO Meclis Üyesi Barış Avşar, Kurum'a "Sayın Bakan'ım, siyaset yapmayın" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) aylık meclis toplantısında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, göreve geldikleri günden bu yana İstanbul'a, ticarete, sanayiye, şehirciliğe dair tüm çalışmalarında halkın ve ülkenin yararına istişare halinde birlikte çalıştıklarını söyledi.

Sanayicilerin ve iş dünyasının Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olduklarını kaydeden Kurum'a İTO Meclis Üyesi Barış Avşar tepki gösterdi. Avşar, Kurum'a, "Sayın Bakan'ım, siyaset yapmayın" dedi.

Söz konusu olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Avşar, "Sevgili dostlar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün İTO Meclisimize ziyarete geldi. Ancak meclis kürsüsünde misafir adabının çok dışına çıkarak siyaset yapmaya başladı. Bende kendisine cevabını verdim. İstanbul Ticaret Odası sizin arka bahçeniz değil" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Murat Kurum'a kentsel dönüşüm tepkisi. Elinizi tutan mı vardı? Son 21 yıldır neredeydiniz?
Murat Kurum yardım gelmedi diye isyan eden yaşlı kadına 'tamam abla tamam' dedi
Öne Çıkanlar
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Son Haberler
Erdoğan kaybederse görevi bırakacak mı? Hep şikayet ettikleri Reuters’e sızdırıp açıklattılar Siyaset
Erdoğan kaybederse görevi bırakacak mı? Hep şikayet ettikleri Reuters’e sızdırıp açıklattılar
Poco F5 ve F5 Pro Türkiye’de satışa çıktı. İşte fiyatlar Teknoloji - Otomotiv
Poco F5 ve F5 Pro Türkiye’de satışa çıktı. İşte fiyatlar
AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman? Keşfet
AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
Erdoğan’ın Baykal ve MHP’lilerin kasetlerini savunduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı Güncel
Erdoğan’ın Baykal ve MHP’lilerin kasetlerini savunduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı Güncel
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
OPPO Reno 10 Pro Plus'ın özellikleri belli oldu. Bilgiler sızdırıldı Teknoloji - Otomotiv
OPPO Reno 10 Pro Plus'ın özellikleri belli oldu. Bilgiler sızdırıldı
Berrak Tüzünataç Süleyman Soylu'dan art arda gelen mesajları açıkladı: Ben merak edersem sizi bulurum Güncel
Berrak Tüzünataç Süleyman Soylu'dan art arda gelen mesajları açıkladı: Ben merak edersem sizi bulurum