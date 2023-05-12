İTO Meclis Toplantısında Bakan Kurum'a "Burada Siyaset Yapmayın" Çıkışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada siyasete dalınca tepkiler de gecikmedi.

Bakan Kurum, "Biz hep güvenden, istikrardan yana olduk, olmaya da devam edeceğiz. İstanbul Ticaret Odası da buradaki sanayicilerimiz de iş dünyamız da Recep Tayyip Erdoğan'dan yanadır" ifadelerini kullandı. İTO Meclis Üyesi Barış Avşar, Kurum'a "Sayın Bakan'ım, siyaset yapmayın" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) aylık meclis toplantısında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, göreve geldikleri günden bu yana İstanbul'a, ticarete, sanayiye, şehirciliğe dair tüm çalışmalarında halkın ve ülkenin yararına istişare halinde birlikte çalıştıklarını söyledi.

Sanayicilerin ve iş dünyasının Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olduklarını kaydeden Kurum'a İTO Meclis Üyesi Barış Avşar tepki gösterdi. Avşar, Kurum'a, "Sayın Bakan'ım, siyaset yapmayın" dedi.

Söz konusu olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Avşar, "Sevgili dostlar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün İTO Meclisimize ziyarete geldi. Ancak meclis kürsüsünde misafir adabının çok dışına çıkarak siyaset yapmaya başladı. Bende kendisine cevabını verdim. İstanbul Ticaret Odası sizin arka bahçeniz değil" ifadelerini kullandı.