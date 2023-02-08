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  • Murat Kurum yardım gelmedi diye isyan eden yaşlı kadına 'tamam abla tamam' dedi

Murat Kurum yardım gelmedi diye isyan eden yaşlı kadına 'tamam abla tamam' dedi

Gaziantep’te deprem bölgesine gelen Bakan Kurum, vatandaşların “Binamıza girilmedi, Çocuklarım binanın altında kaldı” tepkilerine tamam diyerek karşılık verdi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 16:21
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Yardım gelmedi diyen vatandaşa Bakan Kurum sadece tamam dedi

Murat Kurum yardım gelmedi diye isyan eden yaşlı kadına 'tamam abla tamam' dedi
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde 10 il yıkıldı. Depremin 3. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan depremzedeler yardımların yetersiz olduğunu dile getiriyor ve birçok vatandaşın enkaz altında yardım beklediği belirtiliyor.

Gaziantep’te bir vatandaş Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a “Bizim binamıza girilmedi” ve “Çocuklarım binanın altında kaldı” diyerek yardım istedi.

Bakan Kurum vatandaşların bu yardım çığlına ‘tamam’ diyerek karşılık verdi.

BAKAN KİRİŞÇİ'YE DE TEPKİ GELDİ 

Depremin üzerinden 24 saatten fazla geçtikten sonra Adana’yı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi’ye çevredeki depremzedeler, arama kurtarma yetersizliği nedeniyle büyük tepki gösterdi.

Tele 1 ‘de yayınlanan görüntülere göre yardımların geç geldiğinden şikayetçi olan bir depremzede, “Devletsiniz ya, bir vinç bile getiremiyorsunuz değil mi?” diye haykırdı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı verilere göre ise şu an itibariyle vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. 

OHAL İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu 10 kenti (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) kapsayacak ve 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı alındığını açıkladı. Yıkılan binalarda enkaz altında kalan çok sayıda insan ise hala kurtartılmayı bekliyor.

 

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Adalet
8.02.2023 16:41
Bu sözde kardırılmışların gerçek yüzünü görmek için illa bir musibet olması mı gerekiyor  
 
vatanı için ölürüm diyen vatandaş
8.02.2023 16:37
Dua edelim tutuklayın dememiş, yazıklar olsun  
 
1950
8.02.2023 16:34
Bu bakan bari dinliyor, ya birde Maraş vekili Kadın, yırtınırcasına ağza alınmayacak hakaretler yağdırıyor İstanbul belediye başkanına, milli iradeye salgısı da yok, Taliban kılıklının  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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