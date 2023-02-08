Murat Kurum yardım gelmedi diye isyan eden yaşlı kadına 'tamam abla tamam' dedi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde 10 il yıkıldı. Depremin 3. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan depremzedeler yardımların yetersiz olduğunu dile getiriyor ve birçok vatandaşın enkaz altında yardım beklediği belirtiliyor.

Gaziantep’te bir vatandaş Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a “Bizim binamıza girilmedi” ve “Çocuklarım binanın altında kaldı” diyerek yardım istedi.

Bakan Kurum vatandaşların bu yardım çığlına ‘tamam’ diyerek karşılık verdi.

BAKAN KİRİŞÇİ'YE DE TEPKİ GELDİ

Depremin üzerinden 24 saatten fazla geçtikten sonra Adana’yı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi’ye çevredeki depremzedeler, arama kurtarma yetersizliği nedeniyle büyük tepki gösterdi.

Tele 1 ‘de yayınlanan görüntülere göre yardımların geç geldiğinden şikayetçi olan bir depremzede, “Devletsiniz ya, bir vinç bile getiremiyorsunuz değil mi?” diye haykırdı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı verilere göre ise şu an itibariyle vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444.

OHAL İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu 10 kenti (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) kapsayacak ve 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı alındığını açıkladı. Yıkılan binalarda enkaz altında kalan çok sayıda insan ise hala kurtartılmayı bekliyor.