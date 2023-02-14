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İYİ Parti Gençlik Kolları deprem bölgesine özel internet sitesi hazırladı

İYİ Parti Gençlik Kolları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki vatandaşların stratejik noktalara ulaşmalarını kolaylaştırmak için "afetdestek.com" internet sitesini kullanıma sundu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 21:59
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İYİ Parti Gençlik Kolları deprem bölgesine özel internet sitesi hazırladı

İYİ Parti Gençlik Kolları deprem bölgesine özel internet sitesi hazırladı
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İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen şehirler başta olmak üzere tüm Türkiye genelindeki geçici akaryakıt noktaları, barınma yerleri, eczane, gıda dağıtım yerleri, mobil tuvalet, toplanma alanları, veteriner ve yardım toplama alanları gibi önemli konumlara site üzerinden ulaşılabiliyor.

Ayrıca sitede, "önemli telefon numaraları ve internet siteleri", "kurumlara bağışlar", "yardım sağlayabilirim" bölümleri de yer alıyor.

MERAL AKŞENER PAYLAŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İlk günden beri hem arama kurtarma çalışmalarında hem de yardım toplama faaliyetlerinde gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İYİ Gençlik'in hazırlamış olduğu 'afetdestek.com' sitesinden güncel duruma siz de bakabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

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