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YSK seçimleri erteleyebilir mi? İYİ Parti YSK temsilcisi açıkladı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından seçimler ertelenebilir mi tartışmaları gündeme geldi. Konuya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu İYİ Parti Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk'ten açıklama geldi. Öztürk: “YSK seçim erteleyemez, anayasaya göre yetki yalnızca Meclis’te” dedi…

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 20:55
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YSK temsilcisi açıkladı. YSK seçimleri erteleyebilir mi

YSK seçimleri erteleyebilir mi? İYİ Parti YSK temsilcisi açıkladı
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Seçim takvimine göre 18 Haziran’da yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile 14 Mayıs’a çekilmesi planlandığını açıklamıştı.

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından seçim ertelenebilir mi tartışmaları gündeme geldi.

Seçim süreci ile ilgili T24’ten Eray Görgülü'ye konuşan İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, seçimlerin ertelenmesi durumunun anayasada çok açık bir şekilde yazıldığına dikkati çekti.

İYİ Partili Öztürk, şunları söyledi:

"TEK YETKİLİ MECLİS"

“Sadece savaş durumunda seçimler ertelenebiliyor ve o da cumhurbaşkanı kararıyla olamıyor. Tamamen Meclis’in yetkisine bırakılmış. Yani 400 milletvekilinin oyu gerekiyor. Bu konuda anayasanın 2012/30 sayılı bir kararı var, ‘savaş ya da başka bir nedenden kaynaklanan bir zaruret halinde’ diyor. Ancak, bu kararın da seçimin ertelenebileceği şeklinde değerlendirilmesi mümkün değildir, anayasaya aykırıdır. İstisnalar da yorumlanır.

"ANAYASAYA GEÇİCİ MADDE EKLENMELİ"

Diğer yandan seçime ilişkin yapılan düzenlemelerin bir yıl içinde yapılacak seçimlere uygulanamayacağına dair kanuni hüküm de var. Dolayısıyla seçimleri ertelemek için tek bir seçenek var, o da Meclis’te 400 milletvekilinin oyuyla, seçimin ertelenme kararının geçici madde ile anayasaya eklenebilir.

Deprem bölgesinde sıkıntı olduğu düşünülüyorsa büyük illerde Kahramanmaraş, Hatay, Antep gibi depremden etkilenen iller için özel sandıklar kurulabilir. Çünkü 1.5 milyonluk şehirde 300 bin kişiyle vekil seçmek çok hakkaniyetli olmayabilir.”

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