İYİ Parti Genel Başkan adayı iktidara yürüyüş çağrısı yaptı. ‘Türk milletini değerler üzerinden birleştireceğiz’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Yeniçağ’dan Büşra Kapan’ın sorularını cevapladı.

1_) 31 Mart genel seçimlerinde İYİ Parti uyduğu sonucu alamadı Siz aldığınız bu sonucun olarak sebepleri olarak neyi görüyorsunuz?

Biz doğru bir karar aldık bu kararı tamamlayamadık. Alt başlıklarını dizemedik.

Dizemediğimiz için onu da yapılması gereken üçüncü yolu açarken üçüncü yol iki dönemli bir politik mücadeleydi ve onun alt yapılması gereken işlemleri vardı. Onları bir sebeple yapmaktan geri duruldu. Onun üzerine de negatif bir eklenince seçmen bunu iyi niyetli bulmadı. Bu yaklaşımı seçmen iyi niyetli bulmadığı için üzerimizdeki güven unsuru da partinin üç altı mart sürecinden dolayı kaynaklanan bir güven unsuru, bir güvenle ilgili bir soru işaretiyle bu negatif kampanya dili birleşince seçmen bizi kendi asıl kritik mesele şudur o negatif kampanya dili seçmen tarafından olay görmedi. Seçmen bizi vefasız gördü. Kendi seçmenimiz bu. Asıl oldu ama yoksa üçüncü yol ayrı bir şeydir. Üçüncü yol Türk milliyetçilerinin Türkiye'de devlet yönetmek için oluşturacağı bir stratejik mücadele ve hamle bütünüydü.

Yapılması gereken alt başlıkları vardı. Bazı yerlerde aday destekle model yapılmalı, bazı yerlerde feragat edilmeliydi. Bunlar yapılmadan hürbe, müstekil diye sonradan tanımlanan ve doğrudan negatif bir dili kullanan ne idüğü beni bir stratejisi olmayan, temel amacı anlaşılmayan bir üçüncü yol başkalaştırılarak başka bir mecraya sevk edilmek istedi.

Bu normal, şöyledir. Sosyolojik hareketlere dünyada müdahale etmek isteyen gruplar doğrudan müdahale edemezler. Çünkü sosyoloji kendisi, halk kendi dalgalarını kendi oluşturur. Ama o sosyolojiyi yönetmek isterler. Bizde de o şey üçüncü yol, sosyolojisi bir başkalaştırmaya ne yazdık ki hürm -i müstehüm üzerinden tabi tutuldu. Benim gördüğüm bu. Burada bir mahsus kast fardır yoktur tartışmasına girmiyorum ama o negatif kampanya dili, böyle bir kast olduğu algısı da seçmende oluşturdu. Ana sorun budur yani.

2_) ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLER İÇİN PARTİNİZ NASIL BİR DEĞİŞİKLİĞE GİDECEK VATANDAŞLARA KENDİNİZİ NASIL ANLATACAKSINIZ?

Şöyle, İYİ Parti Türkiye'nin yeni makul merkezini inşa edecek. Türkiye'de siyaset değerler alanında çatışmak üzerinden çok gerildi. Tayyip Erdoğan Türk Milletini değerler üzerinden birbirine çatıştırarak iktidarını devam ettirdi.

Şimdi biz Türk milletini değerler üzerinden birleştirecek. Ve Türk siyasetini milletin ihtiyaçları üzerinden yeniden tanımlayacağız ve rekabet alanlarına ihtiyaçlar üzerinde oturtacağız. Bunun için doğru bir dil kullanılacak. Milletin değerleri uzlaşma konuları, ittifak konuları yapılacak. Milletin geniş anı bütün değerlerine saygılı. Milletin millet birliğini geliştiren, takim eden bir siyaset anlayışını ortaya koyacağız.

O kendi içerisinde demokratikleşmeyle beraber zaten refahı da getirecek. Ama asıl orada buradaki mesele şudur. Türkiye'de siyaset bir tarafında sosyal demokratların, bir tarafında milliyetçi demokratların, ana ekseninde bu milliyetçi demokrat şemsiye içerisinde Türk milliyetçilerinin, Türk yurt severlerinin, Türk demokratlarının, samimi muhafazakarlığın katıldığı çok büyük bir yeni çatı siyaset oluşturacak. Bu Türkiye'nin makul merkezidir. Bu merkezi inşa edilecek Türkiye'de. İYİ Parti'de bu makul merkezi inşa edecek siyaset hareket.

3_) MERAL AKŞENER KURULTAYDA ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI SİZ BU DURUMU NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Yani kendisi zaten onunla ilgili sayın genel başkan bir açıklama yaptı. Benim adaylarımla aynı günde. Sayın genel başkan çok uzun yıllar Türkiye'de siyaset yapmış. Çok siyasi, tecrübeli bir siyasetçidir. Bazı verdiği sözlerden dolayı biraz da hedefler koymuştu. O da bir siyasi iddia meselesidir. O saatten sonra dönüş yaptığı takdirde hem kendisinin hem partinin çok ciddi anlamda bundan zarar göreceğini ve bir siyasi belki de iflasla karşı karşıya kalacağını biliyordu.

Şeyi kıramadı bir dönem yani kıramadı etrafta. Ama siz giderseniz efendim parti yok olur diye. Öznesi kendileri olan bir insan grubunun etkisi altında kaldı ama o etkiden çabuk çıktı. Ve böyle bir tercih yaptı. Son derece saygımda doğru bir tercih. Kendisi açısından da ben doğru bir tercih. Partimiz açısından da doğru bir tercih. Meral Akşener, İYİ Parti'nin kurucu genel başkanıdır. İYİ Parti'nin en önemli insanıdır. En iyi İYİ Partili odur. Dolayısıyla da biz ona gerekli saygı sevgi, muhabbet ve hoşgörüyü her dahi göstereceğiz. Ancak iyiler artık yeni bir iktidar yoluna yürüyorlar. Dediğim gibi bu da yeni bir liderlik sürecinin başlamasını sağlayacak.