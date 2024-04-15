Koray Aydın: İYİ’ler iktidar olacak, Türkiye kazanacak

31 Mart Yerel Seçimi’nde, Genel Başkan Meral Akşener’in “Öz başına girme ve boyunun ölçüsünü alma” kararı sonucunda İYİ Parti’nin oyları, yüzde 3,8’e düştü.

Seçim gecesi 1 Nisan 2024'te saat 00.11'de “X” hesabımda şöyle yazdım:

-Akşener yarın partiyi olağanüstü genel kurula çağıracak ve aday olmayacak.

O andan sonra sözde gazeteciler kendi kulis bilgileri gibi TV yayınlarında adımı vermeden kullandılar

Ne yazık ki bilgi ve fikir hırsızlığı medyada çok yaygın hâle geldi.

Akşener önce 1 Nisan’da saat 14.00’de “seçimli olağanüstü kurultay yapacağız” dedi.

“X” mesajımı kısmen doğruladı.

Nisan’da yaptığı yazılı açıklamada şunu söyledi:

-“Bedel ödeme gerekliliğinin doğabileceğinin de pek tabii farkındaydım. Yeniden aday olmayacağım.”

Akşener, “X” mesajımı tamamen doğruladı.

Kurultay tarihi 27 Nisan 2024 olarak belirlendi.

İYİ Parti Kurultayı’nda şimdilik şu 3 aday yarışacak:

-Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın

Adaylarla tek tek görüştüm ve ayrı ayrı yayınlayacağım.

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Koray Aydın ile yaptığım söyleşi ile başlayayım.

-Adaylığınız hayırlı olsun. Çalışmalar nasıl gidiyor?

Aydın: Çok teşekkür ediyorum. İYİ Parti teşkilatlarından ve seçmenlerinden çok olumlu destek alıyorum.

-Soru: Genel Başkan seçilme şansınızı nasıl görüyorsunuz?

Aydın: İYİ Parti’nin iyi insanlarından çok iyi destek alıyorum. Süre çok kısa olmasına rağmen kurultay kararımız büyük heyecan yarattı.

İYİ Parti teşkilatları ve delegeleri ile gece gündüz temastayım. Partide değişim heyecanı yaşanıyor.

Yerel seçimde alınan sonuç hepimizi çok üzdü ama geride kaldı.

Artık geleceğe bakmak zorundayız.

Hedefimiz İYİ Parti’yi iktidara taşımak. Partililerimiz de bunu başaracağımıza inanıyor ve bana büyük teveccüh gösteriyor.

Kurultayımız demokrasi şöleni olacak ve açık farkla genel başkanlık yarışını kazanacağıma inanıyorum.

-Soru: Kaç yıllık siyasetçisiniz?

Aydın: 1976 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete ilk adımı attım.

MHP Trabzon Gençlik Kolları Başkanı oldum ve 1977 Türkiye genel seçimlerinde aktif çalışma yaptım.

12 Eylül askerî darbesinden sonra siyasi yasaklar kalktı ve 1985 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) kuruluş çalışmalarına katıldım.

MYK üyesi, genel muhasip yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı oldum.

1991 Türkiye genel seçimlerinde Trabzon’da ilk kez 1999-2002’de Ankara ve 2007-2015’te Trabzon milletvekili seçildim.

1999-2001 arasında Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak görev yaptım.

Haziran 2015 genel seçimi sonrası TBMM başkanvekili olarak seçildim 1 Kasım 2015’te seçilemedim.

-Soru: İYİ Parti’nin kuruluş sürecini anlatır mısınız?

Aydın: Evet MHP’den ayrılan arkadaşlarımızla birlikte yeni parti kurma çalışmalarına başladık. Teşkilatlanma görevini üstlendim ve 25 Ekim 2017 tarihinde İYİ Parti’yi kurduk. Teşkilat Başkanı oldum ve çok kısa sürede seçime girme hakkını kazandık.

2018 ve 2023 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti yüzde 10 oy aldı ben de Ankara milletvekili seçildim. 14 Mayıs 2023’te İYİ Parti Meclis Grup Başkanı oldum.

-Soru: 48 yıllık siyasetçi olarak 27 Nisan 2024’te genel başkanlık yarışını kazanırsanız hedefiniz nedir?

Aydın: Hedefimiz İYİ Parti’yi iktidara taşımaktır. Bunun için toplumun her kesimini kucaklayacağız.

Türkiye’nin sorunlarına çözümler üreteceğiz.

Halkımızın yaşadığı ve layık olmadığı yaşam şartlarını iyileştirecek reform niteliğinde hazırlıklarla seçmenlerin karşısına çıkacağız.

İYİ Parti’nin kadroları bu değişime ve iktidara hazırdır.

Yerel seçim sonuçları hiç kimseyi aldatmasın, umutsuzluğa sevk etmesin.

Yapılabilecek bir erken seçime ya da 2028’de yapılacak seçime İYİ Parti hazırdır.

Kırgınlıkları, küskünlükleri geride bırakacak ve kuruluş ayarlarını hedef alarak İYİ Parti’yi tek başına iktidara taşıyacağız, Türkiye kazanacak.