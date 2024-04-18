İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın'dan Akşener'e eleştiri. 'Yerel seçimde ittifak yapmalıydık'

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İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın'dan Akşener'e eleştiri. 'Yerel seçimde ittifak yapmalıydık'
İYİ Parti Genel Başkan adayı Koray Aydın, TV100 canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Aydın, yerel seçime CHP ile ittifakı savunduğunu söylerken, seçilmesi halinde “Cumhur İttifakı ile yakınlaşmayız. Mücadele ederiz” dedi.

Olağanüstü kongrenin yaklaştığı İYİ Parti’de genel başkan adaylarından Koray Aydın TV100’de gazeteciler Kübra Par ve Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtladı.

“AKP KARŞISINDA GÜÇLÜ BİR İYİ PARTİ İÇİN ADAYIM”

Aklında ilk başta adaylık düşüncesinin olmadığını ifade eden Aydın, partililerden gelen yoğun baskı neticesinde aday olduğunu ifade etti. AKP karşısında güçlü bir İYİ Parti için genel başkanlığa aday olduğunu belirten Aydın, partiyi gençlere açacağını söyledi.

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“BAHÇELİ’NİN ‘KAL’ ÇAĞRISI, BİZİM TARAFA GEL OLARAK ALGILANABİLİR”

Meral Akşener’in genel başkanlığa devam etmesi için parti içerisinden bazı isimlerinin girişimlerde bulunduğunu söyleyen Koray Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Akşener’e yaptığı “kal” çağrısı içinse, “Bizim tarafa gel olarak algılanabilir” dedi.

“YEREL SEÇİMDE CHP İLE İTTİFAK YAPMALIYDIK”

Genel Başkan olması halinde partiyi MHP’ye taşıyacağı yönündeki söylemleri komik bulduğunu belirten Koray Aydın, “Yerel seçimde CHP ile ittifak yapılması gerekiyordu” şeklinde konuştu.

“YAVAŞ VE İMAMOĞLU’NA DESTEK VERMELİYDİK”

Aydın, ittifaktan ayrılma ile ilgili parti içerisinde yumuşak geçişi savunduğunu belirterek, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na destek vermeliydik” dedi. Koray Aydın, Meral Akşener’in Yavaş ve İmamoğlu’na yönelik sert söylemlerini de doğru bulmadığını belirterek, “Seçmen sert söylemlere ceza kesti” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI İLE YAKINLAŞMAYIZ. MÜCADELE EDERİZ”

Aydın, genel başkan olması halinde 2028’de Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak destekleyip desteklemeyeceği yönündeki soruya ise, “2028’e daha çok var” diyerek yanıtladı.

Partiden ayrılan isimleri partiye döndüreceğini söyleyen Aydın, “Cumhur İttifakı ile yakınlaşmayız. Mücadele ederiz. Seçmenimizin yüzde 95’i iktidara muhalif” dedi.

“ATATÜRK SEVGİSİNİ BİZ TÜRKEŞ’TEN ÖĞRENDİK”

AKP karşısında muhalefet partisi olduklarını vurgulayan ve Atatürk ilkelerine bağlılıklarına da dikkat çeken Aydın, “Atatürk sevgisini biz Türkeş’ten öğrendik” dedi.

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