Meral Akşener çiftçinin derdini serada dinledi

Antalya’da ilçesinde ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gittiği domates serasında kadınların yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dinledi.

Burada yaşadığı geçim sıkıntısını Akşener'e anlatan sera çalışanı bir kadın, "Buraya Zeynep Hanıma çalışmaya geliyorum, 250 lira alıyorum ve bu para en ucuz çamaşır deterjanına anca yetiyor. Bir torbayı doldurmuyor. Evimde ahım şahım bir eşyam yok. Bir makine, bir buz dolabı, bir de televizyon, yaktığım bir de ışık. 290 lira elektrik faturası ödüyorum." diye konuştu.

Seranın sahibi olan Zeynep isimli çiftçi ise "Yevmiyelere 3 defa zam yaptık. Ancak insanlara verdiğimiz yevmiye parası ile markete gidemiyorlar. Normalde sezonda 1 defa başta belirlenirdi yevmiyeler. Sonuna kadar öyle giderdi. Ama şimdi ben kazanamıyorum, insanlar aldıkları para ile geçinemiyor. Çiftçinin durumu çok zor." diye konuştu.

Oğlunun askere gitmeye hazırlandığını ve kızının da okuduğunu belirten sera çalışanı kadın yeniden söze girerek şu ifadeleri kullandı:

"Askere giden oğluma 200 lira para yollasam ne yapar? Geçen hafta pazara 300 lira ile gittim inanın ki 2 poşet doldurmadı. Bir kök marul olmuş 10 lira.

Bir kilo patlıcan olmuş 20 lira. Birde burada. Sebzenin bol olduğu yerde. Şehirleri hiç düşünemiyorum. Bir çuval gübre 50 lira oldu sonra oldu 500 lira, 1000 lira. Ekmek 5 lira, günde 8 ekmek yiyoruz, 40 lira. Her işi yapıyorum. 3 gün kendi işimi yapıyorum diğer günler ek işe gidiyorum. Ne yapayım bir şekilde geçinmek zorundayız"