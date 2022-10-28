28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Meral Akşener çiftçinin derdini serada dinledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demre'de ziyaret ettiği domates serasında çalışan kadınların yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dinledi. Bir kadının "Günde 8 ekmek yiyoruz, 40 lira. 3 gün kendi işimi yapıyorum diğer günler ek işe gidiyorum. Ne yapayım bir şekilde geçinmek zorundayız" sözleri yaşanan krizi gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 14:28
Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çiftçinin derdini serada dinledi

Meral Akşener çiftçinin derdini serada dinledi
+
Aa
-

Antalya’da ilçesinde ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gittiği domates serasında kadınların yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dinledi. 

Burada yaşadığı geçim sıkıntısını Akşener'e anlatan sera çalışanı bir kadın, "Buraya Zeynep Hanıma çalışmaya geliyorum, 250 lira alıyorum ve bu para en ucuz çamaşır deterjanına anca yetiyor. Bir torbayı doldurmuyor. Evimde ahım şahım bir eşyam yok. Bir makine, bir buz dolabı, bir de televizyon, yaktığım bir de ışık. 290 lira elektrik faturası ödüyorum." diye konuştu. 

Seranın sahibi olan Zeynep isimli çiftçi ise "Yevmiyelere 3 defa zam yaptık. Ancak insanlara verdiğimiz yevmiye parası ile markete gidemiyorlar. Normalde sezonda 1 defa başta belirlenirdi yevmiyeler. Sonuna kadar öyle giderdi. Ama şimdi ben kazanamıyorum, insanlar aldıkları para ile geçinemiyor. Çiftçinin durumu çok zor." diye konuştu.

Oğlunun askere gitmeye hazırlandığını ve kızının da okuduğunu belirten sera çalışanı kadın yeniden söze girerek şu ifadeleri kullandı:

"Askere giden oğluma 200 lira para yollasam ne yapar? Geçen hafta pazara 300 lira ile gittim inanın ki 2 poşet doldurmadı. Bir kök marul olmuş 10 lira.

Bir kilo patlıcan olmuş 20 lira. Birde burada. Sebzenin bol olduğu yerde. Şehirleri hiç düşünemiyorum. Bir çuval gübre 50 lira oldu sonra oldu 500 lira, 1000 lira. Ekmek 5 lira, günde 8 ekmek yiyoruz, 40 lira. Her işi yapıyorum. 3 gün kendi işimi yapıyorum diğer günler ek işe gidiyorum. Ne yapayım bir şekilde geçinmek zorundayız"

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hürmet
28.10.2022 14:54
Hanım kardeşlerim Meral ablanıza sahip çıkın lütfen.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
1
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
2
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
3
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
4
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
5
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
6
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Yolda yürüyen kadına maganda kurşunu 
7
﻿Yolda yürüyen kadına maganda kurşunu 
﻿Yolda yürüyen kadına maganda kurşunu 
﻿Tosuncuk’un eniştesinin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine operasyon
﻿Tosuncuk’un eniştesinin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine operasyon
﻿Tosuncuk’un eniştesinin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine operasyon
﻿Rusya Türkiye'yi örnek almadı politika faizini yüzde 7,5'te sabit tuttu
﻿Rusya Türkiye'yi örnek almadı politika faizini yüzde 7,5'te sabit tuttu
﻿Rusya Türkiye'yi örnek almadı politika faizini yüzde 7,5'te sabit tuttu
﻿İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu geçti
﻿İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu geçti
﻿İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu geçti
﻿Bakan Kirişçi açıkladı tarımsal destekler bugün hesaplara yatıyor
﻿Bakan Kirişçi açıkladı tarımsal destekler bugün hesaplara yatıyor
﻿Bakan Kirişçi açıkladı tarımsal destekler bugün hesaplara yatıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.