Meral Akşener hayatını kaybeden İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu’nun cenaze törenine katıldı

Eylül ayında aort damarının yırtılması sonucu hastaneye kaldırılan İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, 29 Eylül'de taburcu edildi.

Evinden tedavisine devam edilen evli ve 1 çocuk babası Tozoğlu, yeniden rahatsızlanınca Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tozoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AKŞENER TAZİYE MESAJI YAYINLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından Tozoğlu için taziye mesajı yayımladı. Akşener mesajında, "Konya İl Başkanımız Gökhan Tozoğlu’nu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER, CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Avukat Gökhan Tozoğlu'nun cenazesi, Kurtuluş Mezarlığı önüne getirildi.

Cenazede Akşener'in yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, partililer, avukat arkadaşları ve yakınları da yer aldı. Tozoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Kurtuluş Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)