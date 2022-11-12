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Pancar üreticileri, karayolunu trafiğe kapattı

Nevşehir'de pancar üreticileri, Çorum Şeker Fabrikası'nın ürün alımını durdurduğu iddiası üzerine karayolun trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 23:56
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Çorum Şeker Fabrikasının ürün alımını durdurduğu iddiası ardından pancar üreticileri karayolunu trafiğe kapattı

Pancar üreticileri, karayolunu trafiğe kapattı
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Çorum Şeker Fabrikası'nın ürün alımını durduğu iddiasıyla karayolunu trafiğe kapattı. Eylem jandarma ekiplerinin çiftçileri ikna etmesiyle sona erdi.

Kozaklı ilçesine bağlı Karahasanlı köyünde pancar üretimi yapan çiftçiler, Çorum Şeker Fabrikası'nın ürünlerini almadığı gerekçesi ile Kozaklı-Kayseri karayolunu uzun süre trafiğe kapattı.

Bu sabah yaklaşık 50 çiftçi, iddiaya göre Çorum Şeker Fabrikası'nın ürün alımını durdurmasını gerekçe göstererek Kozaklı-Kayseri karayolunda toplandı. Pancarlarının tarlada kurumaya başladığını söyleyen çiftçiler, traktörleri ile yolu trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı. (İHA)

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