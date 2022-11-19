﻿Meral Akşener Gökçeada'daki yangınlarla ilgili açıklamada bulundu

Akşener, "Dün Gökçeada'da, yaşanan lodosu fırsat bilerek alçak heveslerle çıkarılan yangınlar hepimizi korkuttu" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabından “Dün Gökçeada’da, yaşanan lodosu fırsat bilerek alçak heveslerle çıkarılan yangınlar hepimizi korkuttu… Yangını hızla söndüren tüm itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım bu içimizi yakan son felaket olur… “ ifadelerini paylaştı.

“YETER ARTIK”

Olayla ilgili dün gece bir açıklamada bulunan İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, “Bütün yetkililere sesleniyorum. Eleştirsek kızarsınız, bir şey istesek olmaz dersiniz. Bakın bu kaçıncı. Gökçeada yanıyor, Gökçeada yanıyor. Sert lodosu fırsat bilen hainler dört farklı noktadan ateşe verdiler. Yeter artık” diye isyan yetmişti.