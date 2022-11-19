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Meral Akşener Gökçeada'daki yangınlarla ilgili açıklamada bulundu

Lodosun da etkisiyle, dün akşam Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 3 farklı noktada yangın çıktı. Yoğun çalışmalar sonucu yangınlar kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgili paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kundaklama ihtimaline dikkat çekti.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 17:51
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Gökçeadadaki yangınla ilgili tweet attı

Meral Akşener Gökçeada'daki yangınlarla ilgili açıklamada bulundu
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Akşener, "Dün Gökçeada'da, yaşanan lodosu fırsat bilerek alçak heveslerle çıkarılan yangınlar hepimizi korkuttu" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabından “Dün Gökçeada’da, yaşanan lodosu fırsat bilerek alçak heveslerle çıkarılan yangınlar hepimizi korkuttu… Yangını hızla söndüren tüm itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım bu içimizi yakan son felaket olur… “ ifadelerini paylaştı.

“YETER ARTIK”

Olayla ilgili dün gece bir açıklamada bulunan İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, “Bütün yetkililere sesleniyorum. Eleştirsek kızarsınız, bir şey istesek olmaz dersiniz. Bakın bu kaçıncı. Gökçeada yanıyor, Gökçeada yanıyor. Sert lodosu fırsat bilen hainler dört farklı noktadan ateşe verdiler. Yeter artık” diye isyan yetmişti.

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