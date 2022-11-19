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Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası

Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın çıktı. Otluk bölgede çıkan yangınlar kısa sürede yayıldı. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, “Gökçeada’yı dört ayrı yerden yaktılar” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 00:17
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Belediye başkanından sabotaj iddiası. Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın

Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
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Çanankkale’nin Gökçeada ilçesinde Kuzu Limanı bölgesinde akşam saatlerinde 4 farklı noktada otluk yangını çıktı.

DHA’nın aktardığına göre; çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, lodosun etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Gökçeada Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler yönlendirildi. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN SABOTAJ İDDİASI

Öte yandan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının kasıtlı çıkarıldığını iddia etti.

Çetin, paylaşımında, "Bütün yetkililere sesleniyorum. Eleştirsek kızarsınız, bir şey istesek olmaz dersiniz. Bakın bu kaçıncı. Gökçeada yanıyor, Gökçeada yanıyor. Sert lodosu fırsat bilen hainler dört farklı noktadan ateşe verdiler. Yeter artık" ifadelerine yer verdi.

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