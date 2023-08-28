Akşener’in sözleri sonrası İYİ Parti’den yeni açıklama geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar’da Kocatepe’de yaptığı konuşmada, seçimden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı seçilebileceklerini gördüklerini belirterek, "Onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım. Aziz Türk milleti ve değerli arkadaşlarım, sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener konuşmasında, "Ben, milletimizin, omuzlarında taşıdığı, umudunu bağladığı, bu iki arkadaşımızın, milletimizin bu tarihi çağrısına, kulak vereceklerini düşündüm. Ama maalesef yanıldım. Onlara, bu ateşten gömleği giydiremediğim için, özür dilerim" ifadelerini de kullandı.

Akşener'in bu sözleri büyük yankı uyandırdı. Bu sözler hakkında İYİ Parti cephesinden kritik bir değerlendirme daha geldi. Halk TV'de yayımlanan Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu 'Sansürüz' programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Ümit Özlale dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özlale'nin açıklamalarından satır başları:

"EKREM BEY VE MANSUR BEY ARTIK CHP'NİN BELEDİYE BAŞKANLARIDIR"

"Biz bu iki büyükşehir belediye başkanına cumhurbaşkanlığı önerdik.Bunu kapalı kapılar ardında değil herkesin gözü önünde sunduk. Anketlerde önde çıkıyorlardı. Ancak biz bu teklifi her götürdüğümüzde aldığım cevap biz CHP'nin belediye başkanlarıyız ve genel başkanımız ne derse o olurdu. Bunun için Ekrem Bey ve Mansur Bey artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Artık bizim cumhurbaşkanı adayımız değildir.

"BİZ RAHATLIKLA KAZANABİLECEĞİMİZ BİR SEÇİMİ KAYBETTİK"

Eğer ki biz belediye başkanlığı veya milletvekili pazarlığına düşseydik eğer yerimiz Millet İttifakı olmazdı. Bize sürekli çağrı yapan başka bir ittifak olurdu. Bu zaman Cumhur İttifakı ile masaya oturmayan tek parti İYİ Parti'dir. Biz bundan sonra yapacağımız pazarlığı tekrardan büyükşehir belediyeleri sayısı üzerinden yapmayacağız. Kılıçdaroğlu'nun diğer küçük dört tane partiyle hangi pazarlıkları yaptığı beni gerçekten ilgilendirmiyor.

Bizim burada dediğin en net şeylerden biri şudur; İYİ Parti kurucu değerleri ile uyumlu olduğu sürece ittifaklara değil ama işbirliğine hazırdır. Ama kimse bizden 2023'te bizi felakete götüren bize seçimi kaybettiren tasarımı tekrardan beklemesin. Çok basit bir şey var, 2023'te biz Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu oyladık. Ve sonrasında birçok hata yaptıktan sonra özeleştirilerimizi yaptık gerekirse bir daha da yaparız.