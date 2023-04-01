1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırıda ilk ifade

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırıda ilk ifade

İYİ Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden kurşunlarla ilgili gözaltına alınan M.E.’nin ilk ifadesi ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 12:52
Takip Et

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırıda ilk ifade

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırıda ilk ifade
+
Aa
-

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden mermiyi sıktığı belirlenen Melikşah E., dün akşam saatlerinde yakalanarak Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. 

DHA'nın bilgilerine göre, Melikşah E., emniyetteki sorgusunda İYİ Parti binasının karşısındaki inşaatta bekçi olarak çalıştığını, olay günü inşaata birkaç hırsız geldiğini ve silahıyla onlara ateş ettiğini söyledi. Melikşah E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"HIRSIZI KORKUTMAK" İÇİNMİŞ

İnşaatın güvenlik kameralarını inceleyen polis, silah sıkan kişinin inşaatın bekçisi M.E. olduğunu belirledi. Polis tarafından evinde gözaltına alınan M.E. işlemleri için emniyete götürüldü. M.E.'nin akşam inşaata hırsız girdiğini fark etmesi üzerine hırsızları korkutmak ve kaçırtmak için silah sıktığı, hırsızlar parti binası yönüne kaçınca o tarafa doğru hedef aldığı ve kurşunlardan 2 tanesinin de parti binasına isabet ettiği tespit edildi.

M.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken söz konusu inşaat görüntülendi. İnşaatın İYİ Parti İl Başkanlığı binasının karşı cephesinde bulunduğu bina ile arasından D-100 karayolu geçtiği görüldü.

LAZERLE TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için özel bir ekip kurdu. Bu ekip, lazer kullanarak yaptıkları alan çalışmalarından önce merminin nereden geldiğini belirledi. Kurşunların binanın karşısında bulunan D-100 karayolu kenarında yapımı devam eden bir inşaattan geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik görevlisi M.E.'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi ortaya çıktı. İYİ Parti binasının karşısındaki inşaatta güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen M.E.'nin "Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkararak havaya doğru ateş ettim. Silah sesini duyan şüphelilerin aşağı doğru hızla kaçtıklarını gördüm. Sabah olunca da uyamaya gittim" dediği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
4
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
5
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
6
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
7
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor
﻿Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor
﻿Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor
﻿İzmir'de iki feribot iskelesi yenileniyor
﻿İzmir'de iki feribot iskelesi yenileniyor
﻿İzmir'de iki feribot iskelesi yenileniyor
﻿Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse depremzedelere 3 milyon TL
﻿Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse depremzedelere 3 milyon TL
﻿Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse depremzedelere 3 milyon TL
﻿Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere uyarı
﻿Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere uyarı
﻿Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.