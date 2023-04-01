İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırıda ilk ifade

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden mermiyi sıktığı belirlenen Melikşah E., dün akşam saatlerinde yakalanarak Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

DHA'nın bilgilerine göre, Melikşah E., emniyetteki sorgusunda İYİ Parti binasının karşısındaki inşaatta bekçi olarak çalıştığını, olay günü inşaata birkaç hırsız geldiğini ve silahıyla onlara ateş ettiğini söyledi. Melikşah E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"HIRSIZI KORKUTMAK" İÇİNMİŞ

İnşaatın güvenlik kameralarını inceleyen polis, silah sıkan kişinin inşaatın bekçisi M.E. olduğunu belirledi. Polis tarafından evinde gözaltına alınan M.E. işlemleri için emniyete götürüldü. M.E.'nin akşam inşaata hırsız girdiğini fark etmesi üzerine hırsızları korkutmak ve kaçırtmak için silah sıktığı, hırsızlar parti binası yönüne kaçınca o tarafa doğru hedef aldığı ve kurşunlardan 2 tanesinin de parti binasına isabet ettiği tespit edildi.

M.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken söz konusu inşaat görüntülendi. İnşaatın İYİ Parti İl Başkanlığı binasının karşı cephesinde bulunduğu bina ile arasından D-100 karayolu geçtiği görüldü.

LAZERLE TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için özel bir ekip kurdu. Bu ekip, lazer kullanarak yaptıkları alan çalışmalarından önce merminin nereden geldiğini belirledi. Kurşunların binanın karşısında bulunan D-100 karayolu kenarında yapımı devam eden bir inşaattan geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik görevlisi M.E.'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi ortaya çıktı. İYİ Parti binasının karşısındaki inşaatta güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen M.E.'nin "Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkararak havaya doğru ateş ettim. Silah sesini duyan şüphelilerin aşağı doğru hızla kaçtıklarını gördüm. Sabah olunca da uyamaya gittim" dediği belirtildi.