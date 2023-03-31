İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden merminin kimin silahın çıktığı belli oldu. Açıklamayı emniyet yaptı

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun, inşaat bekçisinin görevli olduğu yerde yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktığı tespit edildi.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne akşam saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmesinin ardından özel ekip kurdu.

Oluşturulan ekip, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplanan kurşunun, yolun karşısından ateşlenen bir silahtan çıktığını tespit etti.

BEKÇİNİN SİLAHINDAN ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, M.E. isimli inşaat bekçisinin, görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi olarak yaşandığını belirledi.

Gözaltına alınan inşaat bekçisinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

AKŞENER'DEN SERT TEPKİ: EĞER GELECEKSEN SEN GEL!

Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerini kullandı:

"Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!"

AKŞENER KORUMASIZ ŞEKİLDE İL BAŞKANLIĞI'NA GELDİ

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre Akşener, camına kurşun eden İl Başkanlığı binasına korumaları olmadan geldi.

NE OLMUŞTU?

ANKA'da yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandığını duyurdu. Özkan, il binasının pencerelerinde kurşun deliğinin görüldüğü bir fotoğrafı da paylaşan Özkan, olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ettiğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, olay yeri inceleme ekibi, binanın kafeterya bölümünde camdan giren tek kurşunu koltuğa saplanmış şekilde buldu.