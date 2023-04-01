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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırıda dikkat çeken detay: Kurşunların isabet ettiği yerlerde Akşener'in fotoğrafları var

İYİ Partili Buğra Kavuncu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasına yönelik saldırıya ilişkin, "Kurşunların isabet ettiği iki yerde de ne tesadüf ki Genel Başkanımız Akşener'in fotoğrafı var" dedi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 04:37
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İYİ Partili Kavuncu: Kurşunların isabet ettiği yerlerde Akşener'in fotoğrafları var

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırıda dikkat çeken detay: Kurşunların isabet ettiği yerlerde Akşener'in fotoğrafları var
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasına yönelik saldırı sonrası konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Halk TV’de, Perdenin Önü Arkası programına konuk olan Kavuncu, emniyet ve valilik tarafından yapılan açıklamaları inandırıcı bulmadıklarını söyledi.

“2 kurşun ne hikmetse İYİ parti binasına isabet etmiş” diyen Kavuncu, "Biz bu tehditleri çok kez aldık. Bu dili kulanan bir Cumhurbaşkanı olursa bunları yaşarız" dedi.

Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

“AMA BURASI TÜRKİYE”

“Biz bu açıklamaları hiç inandırıcı bulmadık. 2 kurşun ne hikmetse İYİ parti binasına isabet etmiş. Olayın saatine dair elimizde bir bilgi yok. Bir kurşun ön araftan koltuğun oraya girmiş orada biri oturuyor olabilirdi. Diğer kurşun da toplantı odamızda genel başkanımızın fotoğrafına denk gelmiş. Kurşunların isabet ettiği iki yerde de ne tesadüf ki Genel başkanımız Meral Akşener’in fotoğrafı var. Ülkede bu tip olayların dönmediği, bu tip konuşmaların yapılmadığı bir gündem olsaydı biz o zaman buna kriminal bir olay diyebilirdik. Ama burası Türkiye… Biz bu tehditleri çok kez aldık. Bu dili kulanan bir Cumhurbaşkanı olursa bunları yaşarız."

“YAPILMASI GEREKEN TEK BİR ŞEY VAR 14 MAYIS’TA SEÇİMİ ALMAK”

Yaşanan olayın küçümsenecek mesele olmadığını söyleyen Kavuncu, "Biz polis koruma noktası da istedik. Ama özel güvenlik var binada. Bildiğime göre diğer partilerin binalarında polis koruma noktaları var. Bu küçümsenecek önemsenmeyecek bir mesele değil. Yapılması gereken tek bir şey var 14 Mayıs’ta seçimi almak. Bu bir zihniyet meselesi. Bizim bunu seçimle değiştirmekten başka çıkışımız yok." ye dikonuştu.

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