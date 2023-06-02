İYİ Parti’ye saldırıda hapis cezası

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması olayında mahkeme, sanık hakkında hapis ve adli para cezası verilmesine hükmetti.

İYİ Parti’ye saldırıda hapis cezası

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 30 Mart 2023'te kurşunlanmasına ilişkin davanın karar duruşması bugün Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Sanık Melikşah Erdem, 9 ay hapis ve 300 lira adli para cezasına çarptırılırken mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

SAVCI 1 YIL İSTEDİ MAHKEME 9 AY VERDİ

Savcı, sanık Melikşah Erdem hakkında, 'Ateşli silah veya mermi satın alma, taşıma ve bulundurma' eylemini sabit görüldüğünden 1 yıl hapis ile 30 gün adli para cezasına çarptırılmasını talep etti.

Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Erdem'in 'ateşli silah veya mermi satın alma, taşıma ve bulundurma' ve 'silahla genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarından toplam 9 ay hapis ve 300 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, söz konusu hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.

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