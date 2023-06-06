AKP'den HÜDA PAR ve Barzanili yeni açılım. Gazeteci Fatih Ergin seçimden 1 gün sonra duyurmuştu

Seçimlerde yanına HÜDA PAR’ı alan ve Cumhurbaşkanlığı göreve başlama törenine de Neçirvan Barzani’yi ağırlayan Saray’ın yeni planı HDP’siz açılım yapmak. Kabineye eklenen Kürt bakanların da bunun yansıması olduğu dile getiriliyor.

Bir yanda kabineye Kürt bakanlar eklemekle övünen iktidar kanadı, diğer yandan seçim öncesi başladığı HÜDAPAR - Barzani temasına hız kazandırıyor. Kürt siyasetinde denge değiştirme adımları, iktidarın bir diğer “umutsuz adımı” olarak nitelendiriliyor.

Birgün'de yer alan habere göre, 14 Mayıs seçimlerinden önce İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan ile temas kurduğu ancak istediği sonucu alamadığı öne sürülen iktidar, bu aşamadan sonra HÜDA PAR ile yakınlaştı. Bölgede kısmen etkin olan partiye, Hizbullah ile olan geçmiş bağlantılarına rağmen dört milletvekili kontenjanı verildi. Bu parti üzerinden seçim öncesi defalarca Barzani ile temas kuran AKP, HÜDA PAR heyetini de Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani ile görüşmesi için Erbil’e gönderdi.

UMUTLARI BARZANİ

Seçimlerde HÜDA PAR’lı dört ismi TBMM’ye sokan AKP, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu’nu “Saray kutlamalarında” da başköşeye yerleştirdi. Yapıcıoğlu ile birlikte Barzani ailesi de yeniden devreye girdi. HDP ve tabanı ile karşı karşıya kalan, oy oranlarını hiçbir zaman istediği seviyeye ulaştıramayan AKP, Neçirvan Barzani’yi Saray kutlamalarına dahil ederek görüntü vermesini sağladı. Ancak AKP’nin bu adımı “beyhude bir çaba” olarak nitelendiriliyor.

KABİNE AÇILIMI TERS TEPTİ

AKP’nin bir diğer hamlesi ise Kabine’ye yansıdı. Cevdet Yılmaz’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığına, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanlığı’na getirilmesi, “Kabine’de Kürt açılımı” olarak nitelendirildi. Ancak 28 Aralık 2011’de 34 sivilin ölümüyle sonuçlanan ve tarihe “Roboski Katliamı” olarak geçen hava saldırısı düzenlendiği sırada Genelkurmay İstihbarat Başkanı olan Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmesi, bu açılımın da bölgede tepkiyle karşılanmasına neden oldu.

FATİH ERGİN “ÇÖZÜM SÜRECİ BAŞLADI” DEMİŞTİ

Yeniçağ gazetesi yazarı Fatih Ergin seçimden bir gün sonra yaptığı paylaşımda yeni bir çözüm sürecinin başladığını söylemişti. Ergin, söz konusu sürecin Hizbullahçıların cezaevinden çıkmasıyla başladığını belirtmişti.

Fatih Ergin’in yaptığı paylaşım şöyle:

“Size bir bilgi vereyim; yeni Çözüm Süreci başladı! Nasıl mı? Cezaevindeki Hizbullahçıların serbest bırakılmasıyla! Şimdiden Saray çevrelerinde, içerisinde Erdoğan’ın beyin takımında yer alan isimler "HÜDA PAR'la yeni bir süreç başlatılabilir" diye düşünüyor. İslami Çözüm Süreci!”