Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı

Gazeteci Fatih Ergin Lübnan'ın sınır dışı ettiği Pakistanlıların ülkemize nasıl geldiğini açıkladı.

Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Türkiye’de Suriyeli sığınmacı sorunu her geçen gün giderek büyüyor. Hükümetin açık kapı politikası nedeniyle yasal ya da kaçak yollardan milyonlarca Suriyeliler, Afganlar ve Pakistanlılar ülkemize giriyor.

Geçtiğimiz günlerde ülkeden kaçakları ve sığınmacıları yollamaya başlayan Lübnan'ın sınır dışı ettiği Pakistanlıların bizim ülkemize geldiği ortaya çıktı.

Gazeteci Fatih Ergin'in 20 Haziran tarihinde çekildiğini belirttiği görüntülerde Pakistanlı kaçakların Hatay'ın Tokaçlı köyünde poz verdikleri görülüyor.

"İSTİLA SÜRÜYOR"

Ergin, konuyla ilgili sosyal medya medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Bunlar da Lübnan'ın sınır dışı ettiği Pakistanlılar. Hatay-Tokaçlı köyünden poz veriyorlar. 1 ay önce 'Lübnan'ın sınır dışı ettikleri bize geliyor' dedim. 1 hafta sonra devletin istihbarat raporu beni teyit etti! Ama istila sürüyor! Bu istilacılarla bir şeye zemin hazırlanıyor!

ÜLKEMİZE NASIL GİRDİLER?

Pakistanlıların ülkemize girdikleri sınır hattına da dikkat çeken Ergin, bu hattan kimlerin geçtiğini şu ifadelerle açıkladı:

Yeni istilacıların bu pozu, 20.06.2023, saat 19.00'a ait. Karbeyaz beldesinden girmişler. Girdikleri sınır hattı çok fazla askerin olmadığı, büyük kaçakçıların, uyuşturucu baronlarının, cinayet zanlılarının kullandığı hat. Lübnan'dan gelenler bu hattı nasıl öğrendi peki?"

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