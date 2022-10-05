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Meral Akşener, Bakan Nebati'nin sözlerini böyle tercüme etti: Grup toplantısında alkış tufanı koptu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin sözlerini tercüme etti.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 12:47
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Grup toplantısında alkış tufanı koptu: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bakan Nebati'nin sözlerini böyle tercüme etti

Meral Akşener, Bakan Nebati'nin sözlerini böyle tercüme etti: Grup toplantısında alkış tufanı koptu
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Bakan Nebati’nin, Hazine ve Maliye Bakanlığının "Pandemi Sonrası Dönemde Ekonomi Paradigmasında Dönüşüm ve Yükselen Ülkeler" temasıyla düzenlediği "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi"nin açılışında kullandığı kelimeler siyasetin gündeminde yer almaya devam ediyor.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Bakan Nebati’nin sözlerini tercüme etti.

Akşener’in açıklamaları şöyle:

“Neo-liberal ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heterodoks yaklaşım’ dedi. Sonuna da ekledi: ‘Günümüzde, giderek ön plana çıkan, davranışsal ekonomi ve nöro-ekonomi ile daha fazla önem kazanmakta…’ Gelin ben size tercüme edeyim: Üstat, siyaset tarihimize geçecek, bu ibretlik cümle ile, aslında diyor ki; ‘Biz bilgiden ve bilimden koptuk. Dünyada uygulanan, tüm ekonomi metotlarını da reddediyoruz. Bizi artık ekonomistler değil, nörologlar ve davranış bilimciler değerlendirsin.’ Yahu niye bu kadar uğraşıyorsunuz? Çıkın, mertçe; ‘Biz ekonomiyi böyle yürütüyoruz.  Çünkü Sayın Erdoğan böyle istiyor.’ deyin.  Çıkın; ‘Biz bir şey bilmeyiz.  Sayın Erdoğan’ın içine doğmuş; enflasyon böyle düşecekmiş.’ deyin. Çıkın; ‘Bay Kriz hazretleri, rüyasında görmüş, ekonomi böyle düzelirmiş.’ deyin. Allah’ın bildiğini, niye kuldan saklamaya çalışıyorsunuz? Dürüstçe çıkın, gerçeği söyleyin. Saçma sapan açıklamalarınızla da çilekeş milletimizi daha fazla yormayın, kendinizi de daha fazla rezil etmeyin. Ayıptır.”

BAKAN NEBATİ NE DEMİŞTİ?
"Her ülkenin yapısı, dinamikleri, gerçekliği farklıdır. Türkiye'de de ekonominin sektörel yapısı, ülkenin jeopolitik konumu, ücretli ve maaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı, toplam işletmeler içerisinde küçük ve orta boy işletmelerin oranı ve bu işletmelerin istihdam kapasitesi, birçok ülkeden, en başta da gelişmiş ülkelerden farklı bir görünüme sahiptir. Dolayısıyla sorunların çözüm reçetelerinin de farklı olması son derece doğaldır. Bugün 'Modern Para Teorisi', 'Halk Ekonomisi', 'Girişimci Devlet Anlayışı', 'Kalkınmacı Merkez Bankacılığı' ve daha birçok yaklaşım, bildiğiniz üzere son derece popüler olan heterodoks ekonomi yaklaşımlarına bazı örneklerdir. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır."

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Uzay Fenercioğlu
5.10.2022 14:12
Dikkat... Dikkat... Yüzyılın Olayı. İçişleri Bakanlığı vatandaşın bilgisi dışında milyonlarca yabancıyı, vatandaşların ikametgahına sanal olarak yerleştirmiş. Bunlar adına, birileri oy kullanacak.  
 
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