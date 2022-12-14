14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Akşener İmamoğlu'nun çağrısına cevap verdi: Ankara’dan yola çıktım Saraçhane’de görüşürüz

Akşener İmamoğlu'nun çağrısına cevap verdi: Ankara’dan yola çıktım Saraçhane’de görüşürüz

"YSK üyelerine hakaret" davasında yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun yaptığı çağrıya İYİ Parti lideri Akşener iştirak etti. Akşener, arabadan bir selfie paylaşarak, "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz." dedi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 14:36
Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek: Saraçhane'de görüşürüz

Akşener İmamoğlu'nun çağrısına cevap verdi: Ankara’dan yola çıktım Saraçhane’de görüşürüz
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00'a kadar ara verildi. 

İMAMOĞLU SARAÇHANE ÇAĞRISI YAPTI
İBB Başkanı İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum." dedi.

Akşener Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz." notunu düştü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

ALİ
14.12.2022 15:57
Süperr..))  
 
M.TÜRK
14.12.2022 15:31
akape deki ekrem korkusu korkunç boyutlardaymış demekki ekrem başkan açık ara kazanacak durumda.bu dava Türk yargısının durumunu gösteriyor.  
 
Ali Desidero
14.12.2022 15:25
İyiler her zaman mağdurun ve haklının yanında olmalıdır.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
1
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
2
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
4
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
5
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
6
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
7
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor
﻿Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor
﻿Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor
﻿Asgari ücrette ikinci görüşmeler başladı
﻿Asgari ücrette ikinci görüşmeler başladı
﻿Asgari ücrette ikinci görüşmeler başladı
﻿1 avuç kabak çekirdeği nelere iyi gelir?
﻿1 avuç kabak çekirdeği nelere iyi gelir?
﻿1 avuç kabak çekirdeği nelere iyi gelir?
﻿Yılbaşı öncesi kaçak içki baskını 
﻿Yılbaşı öncesi kaçak içki baskını 
﻿Yılbaşı öncesi kaçak içki baskını 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.