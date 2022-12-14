Akşener İmamoğlu'nun çağrısına cevap verdi: Ankara’dan yola çıktım Saraçhane’de görüşürüz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00'a kadar ara verildi.

İMAMOĞLU SARAÇHANE ÇAĞRISI YAPTI

İBB Başkanı İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum." dedi.



Akşener Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz." notunu düştü.



