Akşener İmamoğlu’na destek için İstanbul yolunda. Murat İde paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava için İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat Saraçhane’ye davet ediyorum." diyerek herkesi İBB binasının olduğu Saraçhane’ye davet etmişti.



Akşener, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz." notunu düşmüştü.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde, Akşener’in İstanbul yolunda olduğuna dair bir videoyu, “Millet iradesi emretti Meral Akşener İstanbul yolunda...” notuyla paylaştı.





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