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  • Akşener İmamoğlu’na destek için İstanbul yolunda. Murat İde paylaştı

Akşener İmamoğlu’na destek için İstanbul yolunda. Murat İde paylaştı

İmamoğlu’na destek için Ankara’dan İstanbul’a giden İYİ Parti lideri Akşener’in İstanbul yolunda olduğuna dair bir video paylaşıldı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 17:17
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Murat İde paylaştı: Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul yolunda

Akşener İmamoğlu’na destek için İstanbul yolunda. Murat İde paylaştı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava için İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat Saraçhane’ye davet ediyorum." diyerek herkesi İBB binasının olduğu Saraçhane’ye davet etmişti.

Akşener, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz." notunu düşmüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde, Akşener’in İstanbul yolunda olduğuna dair bir videoyu, “Millet iradesi emretti Meral Akşener İstanbul yolunda...” notuyla paylaştı.

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1950
14.12.2022 17:33
Demir Leydi Meral, İstanbul’u başlarına yık, saygılar  
 
istanbul
14.12.2022 17:30
herkes ozellikle dinciler, islamcilar bu siyasi dava karsisinda Imamogluna sahip çikmalilar ki gostersinler zulume karsi olduklarini ve samiyetli olduklarini. degilse hesap doner misali olur .  
 
Koç
14.12.2022 17:29
NTV - CNN - Kanal 24 haber kanalı değil mi ? imamoğlu davası ve Saraçane konusunda hiç haber yok.  
 
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