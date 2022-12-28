İYİ Parti’den Cennet Koyu için suç duyurusu

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun’un Bodrum’un Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koyu’nda 680 dönüm hazine arazisini satın alarak turistik tesis ve villa inşaatı yapacak olan Cengiz Holding A.Ş. ve satış süreci ile ilgili suç duyurusunda bulundu.



Ergun, suç duyurusunda şunları kaydetti:

“Madde metninin düzenlenmesinden anlaşıldığı üzere görevi kötüye kullanma suçu, icrai veya ihmali olarak işlenebilen bir suçtur. TCK madde 257’nin 1’inci fıkrasında icrai, 2’nci fıkrasında ise ihmali hareketle işlenen görevi kötüye kullanma suçu düzenlenmiştir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları da kamu görevlisi tarafından idari yargı kararının yerine getirilmemesi durumunda görevi kötüye kullanma suçunun oluşacağı yönündedir. İdari yargı kararının uygulanmaması suretiyle ihmali olarak görevi kötüye kullanma suçunun zincirleme şekilde işlenmesi de mümkündür. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 2.10.2017 tarihli bir kararında, idare mahkemesi tarafından verilen atama işleminin iptaline yönelik çok sayıda kararı uygulamayan belediye başkanının zincirleme şekilde ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu işlediğine karar vermiştir.







İdarenin iptal veya yürütmenin durdurulması kararlarının gereğini yerine getirmemesi, doktrinde ve Danıştay içtihatlarında ‘ağır hizmet kusuru’ olarak nitelendirilmiştir. Nitekim Danıştay Dava Daireleri Kurulu, 15/02/1980 tarihli, 1979/44 Esas ve 1980/146 Karar sayılı kararında ‘…Anayasa’nın ve Danıştay Kanunu’nun açık ve emredici hükümlerine karşın Danıştay kararlarını geciktirmeden ve gereği gibi yerine getirmeyen davacının bu tutumunu hiçbir gerekçenin haklı göstermeyeceği, bu halin tek başına davacının görevden alınmasını gerektiren yeterli bir neden olduğunda kuşku yoktur…’ şeklinde hüküm kurarak, yargı kararının kamu görevlisince uygulanmamasını, kararı uygulamayan kamu görevlisinin görevden alınması için başlı başına yeterli bir sebep olarak görmüştür.







Özetle somut olayda; yukarıda detaylarıyla belirttiğimiz idari işlemlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması yönünde verilen kesinleşmiş mahkeme kararlarının gereğinin ilgili kamu görevlilerince yerine getirilmediği, söz konusu eylemin TCK madde 257 kapsamında ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu oluşturduğu, aynı idarenin birden fazla mahkeme kararını uygulamamak suretiyle suçun zincirleme şekilde işlenmiş olduğu sabittir.”







“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Devir ve tescil işlemlerinin Danıştay kararına rağmen gerçekleştirilmiş olmasını “hukuki dayanaktan yoksun kalmış olması nedeniyle yolsuz tescil durumu” olarak niteleyen Ergun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, resen tespit edilecek sair sebeplerle şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davası açılmasını talep etti. İYİ Partili Ergun, “İYİ Parti olarak, bu hukuksuzluk ve yağma düzeni ile mücadelemize devam edeceğiz.” dedi.

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