İYİ Parti seçim otobüsüne saldırı

Saldırı esnasında olay yerinde bulunan İYİ Parti Kastamonu Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Beşeoğlu yaptığı açıklamada, MHP'li Kastamonu Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen R. K isimli vatandaşın küfürler ederek seçim otobüsünü yumrukladığını ve otobüsün sileceklerini kullanılamaz hale getirerek, olay yerinde bulunan partilileri darp etmeye çalıştığını söyledi. Araya sağduyulu vatandaşların girmesiyle olayın daha fazla büyümesi engellendi.

Konu ile ilgili konuşan İYİ Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Salih Samancı, “Biz kitap ve kelimetullah davası için bu yola çıktık, kimsenin tahriklerine katılıp mukabelede bulunmadan 14 Mayıs sabahı sandıkta gereken cevabı vereceğiz” dedi.

İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Faruk Ataşalar ise “Bugün seçim otobüsümüze hain bil saldırı yapılmıştır. Bunlar siyasilerin tahrik edici konuşmalarından kaynaklanmaktadır. Tüm İYİ Partili arkadaşları ve Kastamonu halkına sükunete davet ediyorum. Tahriklere kapılmadan 14 Mayıs'ta zaferimizi hep birlikte kutlayalım” dedi.